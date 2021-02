Tune-virksomhed sigter efter milliardomsætning

Medarbejderne skal med på rejsen

Med en ambition om at mangedoble omsætningen og nå den magiske grænse på en milliard kroner indenfor de næste 10 år, skal der arbejdes målrettet i Fausol.



Kim Faurbjerg ved, at det i høj grad er firmaets medarbejdere, der skal få firmaet til at vækste, og han er bevidst om, at det kan blive en stor omvæltning for alle. Det gælder alt fra sælgere, it-medarbejdere og folkene på fabrikkerne.



- I Fausol har vi begivet os ud på en rejse, og det er vigtigt for mig, at alle medarbejdere også føler, at de er med på den, siger han.



Derfor har han på vegne af firmaet ansøgt og fået del i Velliv Foreningens pulje, der har til formål at sikre trivsel for medarbejdere på deres arbejdspladser.



Med de 268.000 kroner de har fået bevilliget, vil Fausol søsætte projektet »Vi gror sammen«, hvor de vil have fokus på, hvordan man som mindre virksomhed både kan have fokus på medarbejdernes trivsel og virksomhedens produktivitet samtidig.



- Vi vil gerne styrke den mentale sundhed blandt medarbejderne, fordi deres trivsel i høj grad er en ressource, hvis virksomheden skal vækste, siger Kim Faurbjerg.



Helt konkret vil Fausol bruge midlerne til at gennemføre udviklingsforløb for samtlige af virksomhedens 30 ansatte, og der vil løbende blive fulgt op på, hvordan det går med de enkelte. Det skal gerne betyde færre sygedage, mindre udskiftning i medarbejdergruppen, og i sidste ende vil erfaringer og resultater udgives i en mindre publikation, som andre små virksomheder kan få glæde af på sigt.



- Vi står aldrig stille, og vi forsøger hele tiden at optimere vores arbejdsgange igennem virksomheden. Det vil få konsekvenser for medarbejderne, og derfor er det vigtigt for os, at alle ved, hvor vi er på vej hen, og hvorfor, siger Kim Faurbjerg, der fortæller, at han som noget af det første har sørget for, at der ugentligt kommer et nyhedsbrev ud til medarbejderne.



- Folk, der arbejder på lageret eller på fabrikken ved ikke nødvendigvis, hvad vi laver i ledelsen og administrationen. De mærker kun effekterne. Derfor er nyhedsbrevet et forsøg på at sikre, at alle er orienteret om de nye retninger og nye tiltag, vi laver, siger Kim Faurbjerg.