Se billedserie Sådan så holdet fra Tune ud, da der var Stafet for Livet sidste år.

Tune IF stiller med stafettens største hold

Sydkysten - 16. august 2019 kl. 14:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tune IF har for vane at stille med et stort hold, når der afvikles Stafet For Livet i Greve, og i år er ingen undtagelse. Tune IF havde selv et mål om 150 deltagere, det har de indfriet og dermed er de største hold ved dette års stafet.

- Vi har et godt fællesskab i Tune, og vi er rigtig glade for den lyst der har været til at deltage på holdet, siger Heidi Dyhr, der er en del af styregruppen i Tune IF.

Her sidder hun sammen med Dorthe Toftebjerg og Pia Henriksen, og deres samarbejde er også en af nøglerne til, at det år for år lykkes at mobilisere mange deltagere fra Tune.

- Vi supplerer hinanden godt, og tilsammen har vi et stort netværk, som vi kan trække på, siger Heidi Dyhr, der også er en del af Stafet For Livets styregruppe.

- Vi brænder alle sammen for det, og for mit eget vedkommende mistede jeg min mor til kræft, så det er en sag, der betyder meget for mig.

Tune er speciel En del af forklaringen på holdets størrelse skal også findes i selve byen. Heidi Dyhr beskriver, at der i Tune er et helt særligt sammenhold.

- Tune er et helt specielt samfund, og det kan måske være lidt svært at komme ind. Men når man er det, så er der en kæmpe opbakning til det vi laver, siger hun.

Som eksempel peger hun på salg af lysposer.

- Da vi stod ved den lokale Brugsen solgte vi over 80 den ene dag og over 100 den anden, siger Heidi Dyhr,

- Men da vi havde folk ude i Waves solgte vi 10 eller 20. Det siger meget om den opbakning vi har lokalt, siger Heidi Dyhr.

Når stafetten skydes i gang lørdag har holdet fra Tune et erklæret mål om at nå flere runder, end de gjorde sidste år, hvor de løb og gik 2906 runder.

- Vi skal gerne over 3000 i år, slutter Heidi Dyhr.

