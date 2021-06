Se billedserie Tryllekunstner Henrik Svanekiær kunne holde planken i to timer og 10 minutter, det er der ikke mange, der kan klare. Foto: Helle Midskov

Send til din ven. X Artiklen: Tryllekunstner holdt planken i godt to timer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tryllekunstner holdt planken i godt to timer

Sydkysten - 11. juni 2021 kl. 16:07 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Tryllekunstner og magiker Henrik Svanekiær fra Solrød samlede fredag 60.000 kroner ind til kronisk syge børn i Danmark ved at ligge i stillingen, som kaldes planken i 2 timer og 10 minutter.

På en skyggefuld plads i gården hos A-Fys i Solrød lagde tryllekunstner Henrik Svanekiær sig fredag formiddag klokken 9:30 på en måtte i den stilling, der hedder planken. Når man laver planken, så ligger man helt stille, og det eneste, der rører gulvet, er underarme, hænder, albuer og tæer. For mange af os andre vil det være svært at holde den stilling i få minutter, men Henrik Svanekiær holdt ud i 2 timer og 10 minutter, men så måtte han også have lidt hjælp til at komme op på benene igen.

Henrik Svanekiær prøvede kræfter med planken for et års tid siden og klarede en times tid, og han havde derfor håbet, at han kunne klare halvanden time. Han var derfor overordentlig tilfreds med indsatsen, fortæller han.

Henrik Svanekiærs forsøg denne gang var ikke bare for at prøve formen af, men der var noget helt alvorligt på spil.

Svanekiær havde nemlig sagt ja til at planke den til fordel for KidsAid Danmark, som støtter kronisk syge børn og unge i Danmark. For hvert minut som tryllekunstneren kunne klare, tikkede penge i kassen til oplevelser til de syge børn og deres familier. Det skyldes, at forskellige sponsorer havde tegnet kontrakter, hvor de gav beløb alt efter, hvor lang tid Henrik Svanekiær kunne klare at holde kroppen i den samme stilling.

- Vi havde håbet, at Henrik kunne klare det i 70 minutter, så det endelige resultat er helt vildt, fortæller Mette Lauridsen og Maria Breschel, som begge er projektledere hos KidsAid Danmark, og som stod for opbakningen til tryllekunstneren under udfordringen.

- Vi er meget glade for, at Henrik ville stille op til det. Det betyder, at vi kan hjælpe endnu flere børn og unge til nogle oplevelser, som de ellers ikke ville få, siger Maria Breschel.

De 60.000 kroner skal helt konkret bruges til sommerferieoplevelser til syge børn og unge og deres familier. Det bliver blandt andet til en tur i Tivoli.

- KidsAid støtter, så syge børn kan komme til koncerter, holde fødselsdage og komme til forskellige sportsevents. Vi arrangerer musik og tryllerier på ni forskellige hospitaler, og vi har også forskellige events og minifestivaller, hvor børnene møder andre børn og unge, som også er syge. Oplevelserne gør, at børnene glemmer deres sygdom for en stund, forklarer Mette Lauridsen.