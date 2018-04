Trussel om skoleskyderi: Sendte dødningehoved til personale

Den 22-årige mand, der mandag blev anholdt ved Sydkysten Gymnasium, bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør. Her er det kommet frem, at han skal have sendt et dødningehoved via Facebook Messenger til en af gymnasiets ansatte i søndags.

Desuden er han sigtet for at have truet en anden skolens ansatte på Facebook.

Mandag ved 12.30-tiden blev han så tilsyneladende bortvist fra gymnasiet, og i den forbindelse sagde han, at han ville tage hjem og hente nogle våben. Halvanden times tid senere skrev han på Facebook, at det var stilhed før stormen.

Alle tre sigtelser omhandler trusler.

Mens forsvareren begærede navneforbud for den 22-årige, krævede anklageren både navneforbud for de to ansatte på gymnasiet, og at dørene skulle lukkes under henvisning til mulige medgerningsmænd og for at undgå at påvirke vidneforklaringerne. Dommeren nedlagde herefter både navneforbud og besluttede, at dørene skulle lukkes. Det har derfor ikke været muligt at høre den 22-åriges egen forklaring.

Manden nægter sig skyldig i alle tre forhold, sagde hans forsvarer.