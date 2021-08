Arkivfoto Foto: Jens Wollesen

Tre indbrud i Solrød

Sydkysten - 16. august 2021

Solrød: Søndag blev tre indbrud i Solrød meldt til politiet.

Klokken 9 blev et indbrud på Egevej meldt til Midt- og Vestsjællands Politi. Her fra tyvene formentligt aflistet et vindue og været en tur rundt i hele huset, idet skabe og skuffer stod åbne, og indholdet lå ude på gulvet. Tyvene har formentlig forladt huset gennem en østvendt hoveddør, som stod ulåst, da forurettede returnerede til adressen. Her har tyvene taget en møntsamling med sig. Indbruddet har fundet sted mellem midnat og klokken 9.

Klokken 15.10 blev et indbrud på Odinsvej anmeldt. Tyvene er kommet ind via et badeværelsesvindue, hvor ruden var aflistet. Tyvene har også her været rundt i hele huset, hvor de endnu engang har gennemroddet skabe og skuffer. Efterfølgende har de forladt huset via en terrassedør. Der er endnu ikke noget overblik over, hvad der er stjålet.

Klokken 15.16 blev et indbrud på Klitvej meldt. Indbruddet er sket i tidsrummet mellem tirsdag og anmeldelsestidspunktet.

I tidsrummet mellem lørdag middag og søndag klokken 15.10 har ukendte gerningsmænd brudt ind i Klitvej. Tyvene brød et vindue op og stjal et armbåndsur og valuta - om der er stjålet mere, kan ikke siges, da der endnu mangler fuldt overblik over indbruddet.