Tre enorme fladskærme stjålet fra skole

Tune: Tre enorme fjernsyn på 75 tommer er blevet stjålet under et indbrud på Tune Skole. Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Indbruddet er sket i påsken mellem 31. marts og 6. april. og der er i den forbindelse blevet knust en rude i et klasselokale og opbrudt et vindue i et andet.