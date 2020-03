To elever fra Uglegårdsskolen er sat i karantæne. Arkivfoto: Torben Thorsø

Tre elever i Solrød er sat i karantæne

Tre elever fra to forskellige skoler i Solrød Kommune er i karantæne, da forældre er smittede

11. marts 2020
Af Emil Abkjær Kristensen

Solrød: To elever fra Uglegårdsskolen og en enkelt elev fra Munkekærskolen er sat i karantæne på grund af frygt for coronasmitte.

Det fortæller Dorthe Saaby, direktør i Solrød Kommune.

Både de to elever på Uglegårdsskolen, der er søskende, og eleven på Munkekærskolen er sat i karantæne, fordi en forælder er blevet smittet.

- Børnene er ikke syge, men da de er pårørende til smittede, er de blevet sat i karantæne, siger Dorthe Saabye.

Hun fortæller, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har vurderet, hvad der var det rette at gøre i situationen.

- De har ikke vurderet, at andre har været i fare for at blive smittet med corona, og derfor har det ikke været nødvendigt, at flere skulle i karantæne, siger Dorthe Saabye.

- Vi følger både myndighedernes og Styrelsen for Patiensikkerheds retningslinjer til punkt og prikke, når vi får dem, og det har vi også gjort her.

Solrød Kommune sendte informationen ud til samtlige forældre i går, og det har i sagens natur medført en række spørgsmål til skolernes ledelse.

- Fra rådhuset sørger vi hele tiden for at klæde skolelederne på, så de er i stand til at svare på spørgsmål, og så understreger vi hele tiden, at man bør følge myndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning, siger hun.