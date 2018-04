Se billedserie Jeppe, Lucas og Anders fra 6. klasse på Krogårdskolen deltager den 22. april i finalen i talentkonkurrencen ?Unge Forskere? i Forum med deres projekt, der går ud på at omdanne saltvand til drikkevand. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: Tre drenge med en mission Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre drenge med en mission

Sydkysten - 10. april 2018 kl. 14:49 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ja, ja. Det kan vi da godt. Nogenlunde sådan var reaktionen fra Lucas Norlander, Anders Ravn Olsen og Jeppe Krat, da talentunderviser i Science på Krogårdskolen, Lone Skafte Jespersen, spurgte, om ikke drengene ville være med til at løse et problem og stille op i talentkonkurrencen 'Unge forskere'.

I dag, godt to måneder efter, er drengene ved at gøre klar til finalen i Forum senere på måneden med deres projekt, der går ud på at afhjælpe vandmangelen i Sydafrika, hvor den såkaldte dag nul nærmer sig i blandt andet Cape Town.

Ideen opstod, da drengene så tv-nyheder, hvor historien var, at myndighederne advarede mod, at vandstanden i Sydafrika er alarmerende lav.

- Det lød spændende, så vi tænkte, om vi kunne prøve at løse problemet, siger Lucas Norlander.

Han har sammen med Anders og Jeppe kastet sig ud i forskellige hypoteser, hvor de har undersøgt mulige løsninger på problemstillingen. Blandt andet har gruppen eksperimenteret med frugtskaller og pulveriseret kul, men ingen af delene viste sig at være problemknuseren.

I tredje forsøg lykkedes det at komme videre. Her har drengene lavet en omvendt osmose, hvor man anbringer en pumpe i havvandet, som bliver drevet af en solcelle. Saltvandet pumpes op i en kolbe og et destilleringsapparat. Solen rammer en parabol, og solens stråler reflekteres tilbage i kolben, så vandet varmes op og koges. Når vandet koger, filtreres salten ud af vandet. Vandet kommer så ned i en beholder. Det kan lyde indviklet, men hele idéer er, at alle kan finde ud af at bruge systemet, når det er færdigudviklet.

- Det skal helst være så nemt, at alle kan betjene det, for det er ikke alle i Sydafrika, der har en uddannelse, siger Anders Ravn Olsen.

De tre forskertalenter er endnu ikke færdige med at udvikle på deres projekt og er begyndt at forberede sig på finalen, hvor de blandt andet skal fremlægge deres projekt for en jury.

- Målet er at vinde, siger Lucas.

Selv om det kan lyde som et stort mål i sig selv at vinde, er der nærmest ikke grænser for, hvor høje ambitioner de tre elever har for deres projekt.

- Det kunne være fedt, hvis vi fik lov til at komme ned og prøve at sætte det op nede i Sydafrika og se, om en lokalbefolkning kan overleve på denne her måde. Kan det det, har det hjulpet en masse mennesker med at få rent drikkevand, siger Jeppe Krat.

I hele verden er der mangel på drikkevand, så det er et globalt problem, drengene har kigget nærmere på. FN's Verdensmål nummer seks er, at der ikke må være nogen, der tørster, så hvis det lykkes at lave en løsning på problemet, er der vide rammer for, hvor stort projektet kan udbredes til.

I begyndelsen var projektet egentlig 'bare' en hyggeting, hvor drengene blandt andet tænkte over idéer, som inkluderede både toiletpapir og tandpasta, men drengene er blevet så opslugt af vandmangelen, at de også bruger fritid på at forbedre deres i forvejen gode idé. De ved endnu ikke, om de på længere sigt vil beskæftige sig med lignende projekter, når de bliver voksne, men Lucas' t-shirt afslører i hvert fald en glæde ved kemi, da avisen møder ham og hans to kammerater. Der er nemlig trykt en del af det periodiske system på hans tøj.

Den tid den beslutning. Nu gælder det om at finpudse projektet frem mod finalen, og så kan det være, at sydafrikanernes vandproblemer kan løses.

- Det er fedt, at vi kan gøre noget for verden. Det er et vildt og ambitiøst mål, siger Anders.

- Jeg ville blive glad, hvis jeg kan hjælpe en masse mennesker, ligesom man kan hjælpe en masse mennesker ved at donere 50 kroner til en nødhjælpsorganisation, supplerer Jeppe.

Finalen løber af stablen i Forum den 22. til 24. april.