Travl dag for politiet

Lørdag klokken 11.18 fik politiet flere anmeldelser om en ATV, der kørte rundt i området til ulempe for de omkringboende. Politiet kørte til området og fandt en ATV efterladt på Enebærhegnet. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at ATV'en samme morgen var blevet meldt stjålet fra Druemarken, Solrød Strand. Ejeren blev underrettet om fundet af ATV'en, som ejeren straks fik genudleveret. Ingen personer blev truffet som mistænkte for at havde kørt rundt på den stjålne ATV.

Lørdag klokken 12.37 anmeldte personalet i supermarkedet Fakta i Solrød Center, at en ung mand var tilbageholdt efter tyveri af slik til en værdi på 10 kroner. Politiet fik kontakt til en 17-årig ung mand fra Greve, som blev sigtet for tyveri af slikket, idet han forsøgte at forlade butikken uden at betale for slikket. Han blev i øvrigt også fundet i besiddelse af en energidrik til en værdi af 3 kroner. Energidrikken havde han stjålet fra det nærliggende supermarked Netto, idet han havde gemt drikken under sin trøje, da forlod butikken uden at betale. Den unge mands forældre blev efterfølgende underrettet om sagerne, ligesom politiet også vil sende en underretning til de sociale myndigheder om tyverisagerne.

Lørdag klokken 16.55 fik politiet oplysninger om, at føreren af en personbil var kørt igennem drive-thru på Burger King, mens han sad og røg en joint. Politiet kom hurtigt frem og fandt frem til bilen, der nu holdt i tomgang på en P-bås. Bag rattet i bilen sad en 19-årig mand fra Tune og på passagersædet en 19-årig kvinde. De to havde været på festival og ville købe noget mad på hjemvejen. Der lugtede af hash i bilen, og politiet testede derfor føreren med narkometeret, som viste, at han var påvirket af hash. Han blev sigtet og anholdt for at få udtaget en blodprøve. Politiet ransagde bilen, men fandt ingen stoffer der. Den 19-årig blev løsladt efter blodprøven. Bilen blev afhentet på stedet af den sigtedes far, som er ejer af køretøjet. Den 19-årige vil høre mere fra politiet, når resultatet af blodprøven kommer.

Senere lørdag blev hash beslaglagt i Solrød Center. Klokken 19.50 så en politipatrulje en bil, som holdt parkeret på P-pladsen bagved Solrød Bibliotek, hvori der sad to personer. Politiet ville lave en kontrol af fører og køretøj. Da patruljen kom frem til bilen, så de en joint, der lå i dørlommen. Patruljen ransagede bilen, hvor de fandt yderligere en klump hash på 38 gram. En 25-årig mand fra Solrød Strand erkendte, at det var hans hash. Den anden mand i bilen havde ingen stoffer på sig. Den 25-årige kan forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Lørdag klokken 22.09 var der uro ved Karlstrup Strandvej omkring Tryllesloven. Der fik politiet en anmeldelse om, at en gruppe unge opholdt ved Trylleskoven, hvor der blev spillet høj musik og efterladt affald. En patrulje kørte frem til stedet, hvor en 16-årig ung mand fra Greve havde medbragt et musikanlæg, som han fik påbud om at slukke.

Politiet traf omkring 10-15 unge på stedet, der blev bedt om at rydde op efter sig selv og i øvrigt forlade stedet.