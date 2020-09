Transportordfører på støj-besøg i Vallensbæk

De Konservatives transportordfører, Niels Flemming Hansen, var på besøg i Vallensbæk for at høre trafikstøj fra den nærliggende motorvej med egne ører.

Der var larm fra godstransport og personbiler på bordet, da de, tirsdag den 15. september skulle drikke sin eftermiddagskaffe. Han var nemlig blevet inviteret hjem til Vallensbæk-borgeren Poul Henning Madsen for at høre den trafikstøj, som mange borgere i Vallensbæk Kommune dagligt er plaget af.

Faktisk er støjen så dominerende i den lille have, at Vallensbæk-borgeren Poul Henning Madsen har brugt over 130.000 kroner på at støjisolere sit hjem. Men isolering af vinduer og døre hjælper ikke på larmen i haven.