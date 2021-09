Vallensæbks borgmester Henrik Rasmussen (K) og medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne, Martin Nielson, viste transportminister Benny Engelbrecht (S) kommunens grønne initiativer. PR-foto

Transportministeren på besøg i Vallensbæk

Vallensbæks grønne initiativer har vakt opsigt, og derfor besøgte transportminister Benny Engelbrecht fredag kommunen.

Sydkysten - 17. september 2021 kl. 14:59 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk traf 16. juni 2021 en beslutning om at tiltræde klimasamarbejdsaftalerne om grøn kollektiv trafik. Hermed er Vallensbæk en af de første kommuner i landet, hvor alle busser bliver CO2-neutrale.

I den forbindelse kunne borgmester Henrik Rasmussen fredag den 17. september byde transportminister Benny Engelbrecht velkommen til Vallensbæk.

- Jeg er glad for, at Vallensbæk Kommune har store ambitioner på klimaets vegne. Et bredt flertal i Folketinget har forpligtiget sig på at begrænse CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Det kræver, at alle trækker med, og her er kommunernes tilslutning til regeringens klimasamarbejdsaftaler et vigtig skridt, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Fra december vil alle busserne i Vallensbæk Kommune være fossilfri. Et andet grønt kollektivt tiltag er etableringen af Letbanen, som er eldrevet og som står færdig i 2025.

Og det stopper ikke her med de grønne trafiktiltag, kunne borgmesteren fortælle:

- Vores plejepersonale cykler rundt på elcykler, når de skal besøge borgerne i byen, og flere af kommunens biler er blevet udskiftet til el-biler. Vi har været med i et projekt om smarte lyskryds styret af GPS-data, og resultaterne viste både besparelse på transporttid, CO2 og samfundsøkonomien, fortæller Henrik Rasmussen

Også på strækningen Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden har kommunen tænkt i grønne kollektive løsninger. Før i tiden var der to brede, firesporede veje. Strækningerne var meget trafikerede, og hastigheden var høj. I dag er de indsnævret fra fire til to spor. Den overskydende plads er udnyttet til et grønt strøg, som har reduceret trafikmængden. Det har både givet forbedret trafiksikkerhed og et lavere støjniveau. Langs det grønne strøg snor sig nu en sti, hvor der er mulighed for forskellige oplevelser såsom legepladser og boldbur og plads til ophold med udsigt til masser af blomster, buske, træer og byens legende børn.

- Vallensbæk Kommune er et godt eksempel på, at ønsker vi en grønnere dagsorden på transportområdet, så skal man som kommune også være klar til at gøre tingene på nye måder, siger transportminister Benny Engelbrecht, og Henrik Rasmussen slutter:

- I Vallensbæk vil vi gerne vise, at det gode byliv for borgerne kan gå hånd i hånd med de bæredygtige grønne løsninger.