Transportminister afviser s-togstation ved Trylleskov Strand.

Sydkysten - 15. februar 2021 kl. 07:31 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Solrød Byråd indkasserer endnu et afslag om at få en s-togstation i Trylleskov Strand. Transportminister Benny Engelbrecht (S) mener, der på nuværende tidspunkt er flere ulemper end fordele ved et ekstra stop.

- Det er bare endnu et i rækken. For mig er det næring til at arbejde videre, er borgmester Niels Hörups (V) umiddelbare reaktion på afslaget fra Benny Engelbrecht. Solrød Kommune har de seneste to årtier været i dialog med skiftende transportministre om etableringen af en ny s-togstation ved Trylleskov Strand.

Transportministeren vægter i afslaget den forøgede rejsetid for de gennemrejsende passagerer højere end muligheden for, at borgerne fra Trylleskov Strand får kortere vej til s-toget.

- Jeg har som transportminister ambitioner om at styrke den kollektive transport med henblik på at få flere til blandt andet at vælge toget til i fremtiden. En ny station ved Trylleskov Strand vil gavne de borgere, der er bosat i nærområdet, da de vil få kortere afstand til S-toget. Omvendt skal åbningen af en ny station sammenholdes med de ulemper, det vil medføre for de gennemrejsende passagerer på linje A og E, som i dette tilfælde vil få et ekstra stop på strækningen og dermed en forøget rejsetid. Jeg har bedt mit ministerium foretage en vurdering. Det er vurderingen, at det samlede tidstab for passagerne vil være større end den samlede tidsfordel for de potentielt nye passagerer fra Trylleskov Strand. Og for at åbne en ny station, synes jeg det er vigtigt, at det er en investering som samlet set vil styrke den kollektive transport ved at få flere til at anvende toget. Da passagertallene ikke tyder på, at dette er tilfældet, mener jeg heller ikke, det er relevant at anlægge en ny station ved Trylleskov Strand på nuværende tidspunkt, lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht i afslaget, og han fortsætter:

- Det er meget interessant at følge den byudvikling, der sker i hovedstadsområdet, ligesom det også bliver spændende at se efter COVID-19, hvor mange passagerer, der vælger regionaltoget på den nye bane mellem København og Køge frem for s-toget. Det er klart, at viser der sig at være et potentiale for at styrke den kollektive transport ved åbning af nye stationer, så er det også relevant at se på stationsstrukturen.

Se på talllene

- Nu skal vi først granske de beregninger og tal, som er lagt til grund for afslaget fra ministeren, siger Niels Hörup, som vil være sikker på, at beregningerne er sket ud fra de rigtige forudsætninger.

- Planerne om en s-togstation ved Trylleskov Strand har været en del af udbygningsambitionen for Køge Bugt siden midten af 1960'erne. Der er forberedt til station med de jordarbejder, der er lavet. Køge Bugt-banen er i fuld drift, og bydelen i Trylleskov Strand er ved at være fuldt udbygget, siger Niels Hörup, som mener, at forudsætningerne for at etablere en s-togstation klart er til stede og vil ikke lade sig gå på af afslaget.

- Vi fortsætter med at arbejde for en s-togstation og må nu tage fat i alle vores kollegaer i folketinget uanset partifarve og få fortalt om behovet for at se nærmere på sagen, fortsætter borgmesteren, som er overbevist om, at inden for de næste 10 år, så er der en s-togstation i Trylleskov Strand.