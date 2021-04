Trafikstøj: Borgere bakker op om pres på ministeren

For nylig tog Vallensbæks borgmester kontakt til transportminister Benny Engelbrecht og partiernes transportordførere. Emnet er - som det har været før - trafikstøjen i Vallensbæk. I samme ånd fattede 16 grundejerforeninger i kommunen ligeledes pennen og skrev et brev til selvsamme minister om selv samme problem.

- Jeg er rigtig glad for, at grundejerforeningerne også hjælper med gøre politikerne på Borgen opmærksomme på, at der altså skal ske noget nu med støjdæmpning her i Vallensbæk, siger borgmester Henrik Rasmussen.