Se billedserie Ejerlavet Trylleskov Strand ønsker en gang- og cykelbro etableret over Cementvej, da borgerne er utrygge ved at krydse den. Broen skal placeres her ved den eksisterende bro for S-toget. Foto: Helle Midskov

Trafikforhold og rundkørsler gør borgerne utrygge

Sydkysten - 19. august 2019 kl. 12:30 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejerlavet under Trylleskov Strand i Solrød ønsker etableret en gang- og cykelbro hen over Cementvej. Det skyldes en stigende bekymring og utryghed blandt beboerne omkring trafikforholdene ved Cementvej

De mange beboere i Trylleskov-området krydser i hverdagen Cementvej i forbindelse med, at de skal til og fra skole, institution eller arbejde syd eller nord for Cementvej, til og fra S-toget, Solrød Centret med mere.

- Beboerne føler, at det er utrygt som fodgænger og cyklist at krydse Cementvej ved rundkørslerne Solrød Strandvej/Cementvej og Tværvej/Trylleskov Allé/Cementvej. Utrygheden har sin baggrund i den tætte trafik og bilernes relativ høje hastighed på Cementvej, forklarer Flemming Lindholm, som er formand for Ejerlavet Trylleskov Strand.

Ejerlavet mener derfor, at den bedste løsning er en gang- og cykelbro hen over vejen.

- Vi er vidende om, at Solrød Kommune tidligere har haft planer om en gang- og cykelbro hen over Cementvej. Det er Ejerlavets forståelse, at der specifikt har været tale om en brooverførsel i forbindelse med den eksisterende bro for S-toget, siger Flemming Lindholm.

Ejerlavet ser det som en optimal mulighed at placere en gang- og cykelbro i forbindelse med den eksisterende bro for S-toget. En forlængelse af den eksisterende gang- og cykelsti langs S-toglinjen kan kobles på en bro hen over Cementvej og herfra kan en gang- og cykelsti videreføres i nordlig retning til henholdsvis Trylleskov Allé, Troldmands Allé og viadukten ved Netto.

En bro på dette sted vil kunne betjene såvel beboere i området under ejerlavet samt beboere både nord og syd herfor.

- Vi har været i kontakt med kommunen omkring den høje hastighed, der bliver kørt med på Cementvej. Selv om hastighedsbegrænsningen ved selve rundkørslerne er 50, så må man køre 60 km/t på den lige strækning frem mod rundkørslerne. Vi oplever, at mange glemmer at slippe trykket på speederen, når de når frem til rundkørslerne, forklarer formanden for ejerlavet.

Han så også gerne, at den tilladte hastighed på hele strækningen blev sat ned til 50. Lige som ejerlavet ønsker, at hastigheden på Trylleskov Alle sættes ned til 40.

Flemming Lindholm forklarer, at ejerlavet oplever, at man fra kommunens side lytter til beboernes bekymring, ønske om fartmåling og trafiktælling på den meget befærdede vej, men beboerne har ikke fået nogen tilbagemelding, og det forstår de ikke.

Jens Bach, som er teknisk chef i Solrød Kommune, siger, at der ikke ligger et anlægsønske om en gang- og cykelbro i budgettet for det kommende år, og i de tre følgende overslagsår. Den tekniske chef forklarer videre, at det er hans umiddelbare bud, at en sådan bro vil koste et sted mellem 5 og 10 millioner kroner.

- Når der kommer forslag fra borgerne, så kigger vi på dem, og det er byrådet, der tager stilling til, hvad der skal arbejdes videre med, siger han.

Borgmester Niels Hörup (V) kalder forslaget fra ejerlavet i Trylleskov Strand for interessant og sympatisk.

Borgmesteren kan godt huske, at der var et forslag oppe at vende i budget 2010/2011, men det var i en svær økonomisk tid, og et enigt byråd valgte det fra.

Forslaget om bro bliver nu taget med på linje med de øvrige forslag, men der bliver ikke lovet noget.

- Der kommer et hav af forslag, som skal prioriteres, og hver gang er der 2-3 gange så mange forslag, som den anlægsramme vi har, siger borgmester Niels Hörup.

Den tekniske chef i Solrød Kommune kan til gengæld fortælle, at der er et meget stort fokus på området omkring Cementvej, som er en af de trafikale hovedårer i Solrød, og der arbejdes med og ses på sikkerheden ved rundkørslerne.

- Vi har lavet både fart- og trafiktælling på Cementvej og ved rundkørslerne. Det er foregået med drone, og vi afventer resultaterne fra vores eksterne leverandør her i september. Vi havde håbet at få dem før sommerferien, forklarer han.

Han vil desuden ikke udelukke, at der kan blive behov for nogle supplerende optagelser, før der kan træffes endelig afgørelse om, hvad der skal gøres.

Borgmester Niels Hörup uddyber, at der aktuelt ses på hastighederne ind og ud ved rundkørslerne, hvor man udover trafiktællinger og hastighedsmålinger også arbejder med flere forbedringsforslag.

- Selvfølgelig tager vi bekymringerne alvorligt, siger han.

Solrød Kommune har i forhold til rundkørslerne Solrød Byvej/Solrød Strandvej og Østre Strandvej/Vestre Strandvej/Solrød Strandvej bygget dem om sidste år med niveaudeling i form af kantsten. Det er også tiltag, som vurderes i forhold til de mange andre rundkørsler, der er i Solrød Kommune, så sikkerheden øges.