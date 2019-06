Rene Eichhorst fra Tømrerfirmaet Sten Jensen glæder sig til, at firmaet får mere plads i nye rammer i Greve. Han glæder sig også over fortsat at gøre en forskel for unge, der uddanner sig som tømrer. I dag har firmaet 26 elever lærlinge.

Tømrerfirma til Greve for at vokse

Sydkysten - 23. juni 2019

Tømrerfirmaet Sten Jensen på Kildegangen 7 i Karlslunde skal flytte til Korskildemark 4 i Greves industrikvarter Greve Main tæt ved motorvejen. Her får det administrative personale og håndværkerne mere plads.

Greve: Det danskejede tømrerfirma har specialiseret sig i renovering af større erhvervsbyggerier i Storkøbenhavn og har boet forskellige steder siden etableringen af firmaet i 1978. Lige nu holder firmaet til i lejede lokaler på Kildevangen 7 i Karlslunde. Rene Eichhorst har været medejer af firmaet siden 2011. I de sidste fire-fem år har firmaet oplevet en stigende vækst og haft travlt. Væksten har resulteret i fire gazeller uddelt af Dagbladet Børsen.

Rene Eichhorst forventer, at alle medarbejdere er rykket ind i de nye lokaler på Korskildemark 4 i Greve i løbet af juni 2019. Bygningen er ved at blive gjort klar med installation af et nyt it- og sikkerhedssystem.

- Vi ser frem til at få mere plads på værkstedet og kontoret. Vi får også et indvendigt lager til vores værktøj, stilladser og materiel. Til gengæld får vi mindre plads udenfor til stilladser, skurvogne og containere. Det betyder, at vi skal sælge ud af vores ting og vænne os til at køre byggeaffaldet hen på genbrugsstationen med det samme, siger Rene Eichhorst.

På et virksomhedsbesøg, fik gæsterne fra Greve Kommune at vide, at tømrerfirmaet Sten Jensen har haft svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor har firmaet gennem flere år bidraget til at uddanne tømrere ved at tage imod mange elever fra Greve. I dag har Tømrerfirmaet Sten Jensen 26 lærlinge ansat. Derudover tager firmaet også imod flygtninge i praktikperioder og i løntilskud som arbejdsmænd, og flere er blevet i firmaet på en ordinær fastansættelse.

- Jeg er imponeret over deres optag af elever. I Danmark har vi brug for at uddanne de unge, og det bidrager de godt til hos Tømrerfirmaet Sten Jensen. Samtidig er firmaet med i en ny Task Force, der er nedsat af Greve Kommune i samarbejde med organisationen Code og Care. Formålet med den nye Task Force er at få flere virksomheder i Greve til at tage et socialt ansvar for at hjælpe udsatte unge i beskæftigelse. På den måde er firmaet en rollemodel for andre lokale virksomheder, siger Morten Dahlin, der er formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.

Han besøgte tømrerfirmaet sammen med borgmester Pernille Beckmann, kommunaldirektør Claus Thykjær og Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed.

- Vi vil gerne bidrage til det lokale samfund ved at gøre noget mere end bare at fokusere på at tjene penge. Det er spændende at være med til at sikre, at flere unge får en erhvervsuddannelse og bliver i stand til at forsørge sig selv. Det giver mening for os at skole nogle unge, vi selv kan bruge på den lange bane. Det fungerer fint for os selv at uddanne lærlinge, siger Rene Eichhorst.