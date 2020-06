Tøjeksperten i Waves og Wagner i Waves flytter sammen og bliver til én butik inden udgangen af juni.

Tøjeksperten og Wagner bliver til én butik

Sydkysten - 07. juni 2020 kl. 05:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

PWT Group der står bag begge butikker, ønsker fortsat en tydelig lokal tilstedeværelse i Waves, fremover bliver det udelukkende gennem Tøjeksperten.

- Corona-krisen har været hård ved os, ligesom som så mange andre i samfundet, udtaler Direktør i Wagner & Tøjeksperten, Simon Würtz.

- Dette er en måde for os, at spare nogle nødvendige omkostninger på, samtidig med, at vi bevarer en stærk lokal forankring i Waves, med én stor og stærk butik, hvor vi glæder os til at byde både eksisterende kunder fra Tøjeksperten, og nye kunder fra Wagner velkommen, fortsætter han.

Flytningen vil blive afviklet inden udgangen af juni, og Wagner vil de kommende uger afholde flyttesalg, og gøre sig klar til fremtiden, sammen med Tøjeksperten.

- Vi skal have ryddet op på varelageret og derfor afholder vi de kommende uger et stort flyttesalg, ligesom vi har mulighed for, at få talt med vores kunder omkring flytningen, udtaler Butikschef hos Wagner Jimmy Fiskers Jørgensen.

- Det var ikke muligt at fastholde to butikker i byen længere, desværre, men når det nu ikke kan lade sig gøre, så er dette en god løsning, og vores kunder vil finde en lang række af de samme stærke brands hos Tøjeksperten, som ex. Lindbergh og Bison, fortsætter han.