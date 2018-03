Ifølge politiets døgnrapport har der blandt andet været to indbrud på Kystvej i Solrød. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

To indbrud på samme vej

Lørdag formiddag har Midt- og Vestsjællands Politi udsendt døgnrapporten for den første del af påsken.

Her fremgår det, at der mellem onsdag og lørdag formiddag er modtaget anmeldelser to indbrudsforsøg og to indbrud i Greve og Solrød kommuner.

Den første anmeldelse kom onsdag formiddag og vedrørte et indbrudsforsøg på Søvænget i Havdrup, der var sket mellem tirsdag morgen og onsdag formiddag. Her havde man forsøgt at opbryde både stuevindue og havedør, men det var altså ikke lykkedes at komme ind i huset.

Onsdag modtog politiet også en anmeldelse om et indbrudsforsøg på Holmeås i Greve. Her var det forsøgt at bryde ind via et vindue til soveværelset, men heller ikke her havde man held med at komme ind i huset.

Skærtorsdag aften lykkedes det dog en eller flere gerningspersoner at bryde ind i en villa på Kystvej i Solrød Strand. Det skete via et badeværelsesvindue, som var brudt op. Der var tegn på færden i badeværelse, soveværelse, kontor og gang, mens skabe og skuffer var gennemrodet i bad såvel som kontor. Der er endnu ikke overblik over, hvad der eventuelt er stjålet.

I tidsrummet mellem langfredag klokken 17.00 og lørdag klokken 9.30 blev endnu et hjem på Kystvej ramt. Her var et vindue til soveværelset aflistet, men det er ifølge politiets døgnrapport uvist, om man har været inde i huset, hvor der ikke var tegn på gennemrydning. Heller ikke her er der endnu overblik over, om der er eventuelt er stjålet noget.