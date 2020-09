To gange Mathias på scenen

Hvis man kan kalde noget et stjerneskud på jazz himlen, er det Mathias Heise. Han er en virtuos mundharpist i verdensklasse, som der ikke er hørt lignende siden Toots Thielemans. Mathias har da også allerede høstet nærmest hvad der er af hyldest og priser, senest Kronprinseparrets stjernedryspris og Ben Webster prisen for bare at nævne nogle få. Mads Mathias er en dansk jazzstjerne, der med sin bløde crooner-vokal og sit swingende saxofonspil har charmeret sig ind i hjertekulen hos utallige både indenlandske og udenlandske musikelskere. Han har da også turneret vidt og bredt i blandt andet Skandinavien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Thailand, Ukraine, Rusland, Kina, Korea og særligt i England, hvor han for nylig åbnede London Jazz Festival sammen med Seal og Angelique Kidjo. Ud over de to frontfigurer kan man opleve Per Møllehøj på guitar, Thomas Fonnesbæk på bas og Morten Lund på trommer.