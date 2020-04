Artiklen: To er sigtet for spirituskørsel

To bilister er her i påsken sigtet for spirituskørsel i Brøndby.

En politipatrulje standsede torsdag den 9. april kl. 21.50 en 43-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby. Patruljen skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte i øjeblikket. Og lørdag den 11. april kl. 14.50 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Kirkebakken i Brøndby. Et vidne havde set en bilist påkøre en parkeret bil på en parkeringsplads, hvorfor politiet blev kontaktet. Patruljen tog kontakt til bilisten - en 48-årig mand - og skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte delvist i øjeblikket.