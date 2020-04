To biler stødte sammen i kryds

To biler stødte mandag formiddag klokken 10.06 sammen i krydset Mosede Landevej og Greve Landevej. Ifølge politiet foretog den ene bil et venstresving, hvor bilen ramte en modkørende. Politiet kom til stedet for at optage rapport. Der er ingen meldinger om alvorlige skader, men en 31-årig er blevet kørt på sygehuset til kontrol.