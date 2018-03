Tjørnelygrunden bliver til nye boliger

Tjørnelygrunden i Hundige er blevet købt af investoren Bonava, der er kendt for at udvikle og bygge boligområder.

Bonava vil bygge rækkehuse i to plan og etageejendomme i forskellige højder. I alt bliver der omkring 260 nye boliger - nogle bliver ejerboliger, andre bliver privat udlejning. Desuden planlægger investoren at anlægge en dagligvarebutik i det nye nabolag, som får navnet Solviften.

- For mig er det vigtigt, at vi nu skaber plads til at flere mennesker kan blive en del af det gode liv her i Greve. Bonavas planer vil betyde, at vi kan byde velkommen til børn og voksne i to-tre hundrede nye boliger, siger hun.