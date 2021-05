Tidløse Moonjam klar til Portalen

" Sax-baseret Poporkester fra 1987 (nogen vil sige et par år tidligere)". Sådan beskriver Moonjam sig selv, og det danske band har da også en lang og glorværdig karriere bag sig på den danske musikscene. Gennem intet mindre end tre årtier har brødrene Morten og Rasmus Kærså sat deres dybe spor i dansk pop- og rockmusik, og sammen har de i Moonjam skabt en helt speciel dynamik og sound. Bandet har vist sig at være et fænomen med en tidløs holdbarhed, og i begyndelsen i maj bliver der mulighed for at opleve ægte dansk musikalsk stjernestøv med masser af sax.