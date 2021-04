Tidligere skolebetjent bliver 101 år

- Jeg var meget glad for at være der og havde det pragtfuldt med lærerne og rengøringspersonalet. Der var nok at se til med to festsale på en stor skole, siger Egon Herskind, der også husker tilbage på et godt samarbejde med Greve Pigegarde, som holdt til på skolen, da han arbejdede der.