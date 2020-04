Tidligere rallykører forsøgte at køre fra politiet

Fredag aften kørte politiets videobil på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde, da en ældre personbil passerede patruljebilen. Bilen kørte 136 km/t, selvom det er tilladt at køre 110 km/t. Bilen havde samtidig en løs bundplade, som hang under bilen med fare for at ryge af. Patruljen gav tegn til at bilen skulle standse, men bilisten satte i stedet farten op. En ny måling viste, at bilen kørte med en gennemsnitshastighed på 165 km/t. Undervejs tabte bilen bundpladen, hvilket var til fare for trafikken.