Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem og minister Jytte Andersen medvirker i ny bog

Tidligere minister Jytte Andersen fortæller i ny bog, hvordan hun begyndte sin politiske karriere i Vallensbæks kommunalbestyrelse.

Journalisten Bjarne Henrik Lundis har skrevet bogen "Nu er det nok" med undertitlen Kvinder der kæmper for ligeværd, som udkommer på Forlaget Sidespejlet fredag den 8. oktober 2021. Heri fortæller 11 kvinder i alderen 27 til 79 år om det at arbejde med ligestilling. Blandt de medvirkende er Jytte Andersen, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk og Danmarks første Danmarks ligestillingsminister.

Hun havde ikke tidligere været engageret i politik. Men noget af det, som hun også følte var uretfærdigt, og som triggede hende, var den nedladenhed, som jeg oplevede, at Vallensbæk Kommune dengang viste over for de omkringliggende kommuner.

- I kommunens selvforståelse slog man sig op på, at man var den grønne konservative ø i det røde hav, da de andre kommuner, som omgiver Vallensbæk, var socialdemokratisk ledet: Ishøj, Tåstrup, Brøndby og Albertslund kommuner. I virkeligheden var Vallensbæk på daginstitutionsområdet helt til rotterne. Kommunens planlægning tog fx heller ikke hensyn til, om der var nogle legepladser, eller om der var stier, der var sikre for børnene. Samtidig lukrerede Vallensbæk på, at Albertslund havde svømmehal og biblioteker. Det var dobbeltmoralsk for mig, at Vallensbæk lagde de andre kommuner for had og samtidig brugte deres faciliteter. Jeg skrev nogle læserbreve om kommunens dobbeltmoral i lokalavisen, og jeg begyndte også at komme til møder i den lokale vælgerforening i Socialdemokratiet i Vallensbæk, fortæller tidligere kommunalbestyrelsesmedlem og minister Jytte Andersen.

Den socialdemokratiske vælgerforening ville også have, at hun stillede op til kommunalbestyrelsen.

- Jeg stod nummer to på listen og blev i 1974 valgt ind i kommunalbestyrelsen med et flot stemmetal. Ved kommunalvalget havde jeg på mit valgmateriale skrevet, at jeg var husmor. Det var for mit vedkommende en italesættelse af en gruppe af kvinder, som jeg selv tilhørte, de såkaldt "hjemmegående husmødre". Det udtryk var jeg stødt over, for det lød, som om vi var mindre værd. Det hedder i øvrigt hjemmearbejdende. Nogle kvinder brugte tid på deres børn og familie. Nogle var som jeg medhjælpende i vores lille virksomhed med gardinsalg. Så det var bestemt ikke en drivertilværelse at være husmor, der var rigeligt at bestille med børn, familie og forretning. Jeg fik plads i socialudvalget, lyder det fra Jytte Andersen.

Ligestilling har altid spillet en stor rolle i forhold i hendes politiske liv.

- Det har selvfølgelig været uretfærdigt, at kvinder bliver målt på en anden skala end mænd, og at der ikke er lige mange mænd og kvinder på de ledende poster. Og at kvinder ikke får den samme løn som mænd, og at barselsorloven ikke er delt ligeligt mellem mænd og kvinder og så videre og så videre. Min vinkel på ligestillingen har dog primært været de ufaglærte kvinder. Det var dem, der havde de dårligste løn- og arbejdsforhold. Jeg var meget opsat på, at de skulle hives op, så de nåede op på det samme niveau som andre kvinder, lyder det indigneret fra Jytte Andersen.

Hun er fortaler for kønskvotering, når det gælder om at få flere kvinder med i bestyrelser.

- Kønskvotering flytter diskussionen. Det flytter nogle andre prioriteringer og giver nogle andre indfaldsvinkler. Nogle siger nej til kvoter med den begrundelse, at vi jo ikke bare skal have valgt en kvinde, fordi det er en kvinde. Her er mit argument så: Hvor mange mandlige "fjolser" har vi ikke i tidens løb fået valgt ind rundt omkring? Hvis der så skulle smutte en kvinde med ind i en bestyrelse, som ikke har så mange eller andre kompetencer, så gjorde det nok ikke så meget. Der er jo heller ikke før nogen, der har talt om kvalifikationer, når der skulle vælges nogen til vælgerforeningernes bestyrelser. Der valgte man bare folk, og det var som oftest mænd. Man taler først om kvalifikationer, når det gælder om at få kvinder ind i bestyrelserne, mener Jytte Andersen.