Det kan være, politiet er lige om hjørnet, mens tyveriet sker. Derfor er det vigtigt at ringe 112 med det samme, hvis man bliver vækket af tyveriet, lyder politiets opfordring. Foto: Kenn Thomsen

Ti nye indbrud i varebiler

Sydkysten - 07. februar 2018 kl. 10:15 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har tilsyneladende ikke hjulpet meget, at to rumænere i mandags blev varetægtsfængslet for tyverier fra varebiler. Natten til tirsdag har der nemlig været hele 10 indbrud fra varebiler i Greve og Solrød, oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Carsten Andersen.

- Vi tror ikke, der er nogen, der tømmer bilen hver aften, men man kan sørge for at få værktøjet graveret. Så er det meget nemmere for os at bevise, at det er stjålet, når vi Han oplyser, at tyverierne i denne omgang er sket på Akacieparken, Klosterparken og Egeparken i Solrød. Desuden er der sket to indbrud på henholdsvis Elmelyparken i Solrød og på Kastaniehusene i Karlslunde og hele tre indbrud på Vibemosen i Greve.

Natten til mandag blev to rumænere anholdt og senere varetægtsfængslet efter et indbrud i en varebil på Maglekæret i Solrød, hvor en beboer ringede til politiet, som lidt senere kunne anholde de to rumænere på baggrund af en beskrivelse af deres bil. Og det er det helt rigtige at ringe til politiet, hvis man bliver vækket af tyveriet, lyder det fra Carsten Andersen:

- Det gælder om at ringe 112 med det samme. Man skal ikke vente et kvarter, så er de væk igen. I forvejen prøver vi at være på dupperne i de ramte områder, så det kan være, der er en patruljevogn lige om hjørnet, siger Carsten Andersen.

