Thurah fejrer rejsegilde på kæmpe lager og domicil

Det kommer til at bestå af lager, værksted og administration på 3.300 kvadratmeter og en storgodsterminal på cirka 30.000 kvadratmeter, som kommer til at ligge på kanten af København, og skal være med til at sikre bedre byggepladslogistik for entreprenører og leverandører.

Administrerende direktør for Thurah Transport A/S, Lars M. Mouritsen, og teknisk direktør, Per Mouritsen, Ishøj Kommune, DS Flexhal samt alle håndværkere for et godt samarbejde.