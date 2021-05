Send til din ven. X Artiklen: Thorsbro Vandværk herligheder skal vises frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thorsbro Vandværk herligheder skal vises frem

Sydkysten - 14. maj 2021 kl. 14:10 Kontakt redaktionen

Ishøj: Ishøj Kommunes Kultur og Fritidsudvalg har sammen med Thorsbro Vandværks Museumsforening taget initiativ til at undersøge, hvad det gamle vandværk kan bruges til som bevaringsværdig og kulturel seværdighed.

Det fredede, smukke Thorsbro Vandværk er et af de ældste og mest centrale i hovedstadens vandforsyningsnet. Det enorme net, der løber som en skjult livsnerve under jorden og knytter hovedstaden og dens opland sammen, er et vidnesbyrd om Ishøjs moderne historie og står i dag som et symbol på hovedstadens udvikling til en metropol.

På opfordring fra initiativtagerne har Ishøjs Kultur og Fritidsudvalg indgået et samarbejde med LEQUIST Rådgivning, arkitekturet og PlanScape.

Rådgiverne vil i et tæt samarbejde med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), Thorsbro Vandværks Museumsforening, Kroppedal Museum, Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening og Ishøj Lokalhistoriske Arkiv være med til at undersøge Thorsbro Vandværks potentialer.

Sikrer unik kulturarv for eftertiden

Det er visionen at identificere, vurdere og sikre relevante bygningsanlæg og kulturmiljøer som et stykke centralt og unikt dansk kulturarv for eftertiden.

Derfor er der igangsat et arbejde, der skal afdække kulturhistoriske, fredningsmæssige og industrielle fremadrettede potentialer i den eksisterende bygningsmasse samt de tilhørende udendørs arealer.

- Det er altid utroligt spændende, når vi dykker ned i Ishøjs kulturarv, fordi den siger noget om, hvem vi er og hjælper os med at forstå vores fælles historie og ophav. Arbejdsgruppen er nu i gang med at grave i arkiverne, og jeg glæder mig til sammen med dem at finde svar på spørgsmål, som hvorfor Thorsbro blev valgt som beliggenhed? Hvordan så landskabet ud? Og hvordan har det kulturhistoriske miljø udviklet sig?, udtaler Sengül Deniz, formand for Kultur og Fritidsudvalget og tilføjer:

- Jeg vil gerne takke Thorsbro Museumsforening for at sætte fokus på den unikke perle, vi har i Ishøj og igangsætte en undersøgelse af, hvordan vi kan få sat den mere i spil, siger Sengül Deniz.

HOFOR opfører nyt vandværk

Det forventes, at arbejdet er færdigt foråret 2022.

HOFOR, som i disse år er i gang med at opføre et moderne vandværk, der bliver nabo til det historiske værk, støtter op om projektet:

- Vi vil gerne bidrage til, at Thorsbros historiske værdier bevares til gavn for lokalsamfundet, som vi er til stede i. Samtidig er vi sat i verden for at drive vandforsyning, hvilket Thorsbro Vandværk ikke længere er en del af, og derfor vil vi gerne medvirke til, at lokalsamfundet kan overtage ejerskabet af den historiske bygning, udtaler områdechef i HOFOR, Yen Meng-Lund, der i øvrigt også sidder i styregruppen for projektet.