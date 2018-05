The Beatles på biblioteket

Historierne om Beatles er talrige, og onsdag den 29. maj klokken 19 kan du på Ishøj Bibliotek høre historien om de første begivenhedsrige år, da The Beatles slog igennem. Det sker, når Beatles-entusiasten Per Wium lægger vejen forbi til snak og musik-eksempler. Per Wium er musikjournalist, musiker og foredragsholder, og spiller selv i The Big Band Sound of the Beatles og The Beatrio, og så har han en fortid i en række danske bands og DR's musikafdeling.