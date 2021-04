Testcenter på Krogårdskolen erstatter testcenter i Askerød

Mandag den 19. april klokken 9 åbner Falck et nyt kviktestcenter på Krogårdskolen i Greve.

På Krogårdskolen er der plads til flere testspor og mulighed for parkering bag ved skolen.

Ændringerne betyder, at der bliver flere testtider hver dag i kommunen. Det er også myndighedernes håb, at det vil betyde kortere ventetider. På greve.dk/corona kan man altid se, hvor de lokale testcentre ligger og deres åbningstider. På coronaprover.dk kan man bestille tid til pcr-test, og det er muligt at vælge lokale teststeder.