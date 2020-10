Tesfaye var på tur med Ishøjs Natteravne

Udlændinge og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), var fredag aften på tur med Natteravnene, hvor Lone Østergaard viste rundt i Ishøj sammen med Emir Sefic. Foto: Søren Schaadt Larsen

Sydkysten - 05. oktober 2020 kl. 15:18 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Både ministeren, Mattias Tesfaye (S) og borgmesteren, Ole Bjørstorp, trak i de gule veste, for at gå en runde med Natteravnene i Ishøj.

Natteravnene er kendte for, med deres tilstedeværelse på gader og stræder, at være med til at sprede tryghed.

- Tryghed er en af hovedprioriteterne for regeringen, og tryghed er andet end politi. Det kan for eksempel være natteravnene, forklarer ministeren, om årsagerne til, han var taget med. Han havde han aldrig selv været iført den gule vest, og var samtidig interesseret i at se og høre, hvordan en tur med Natteravnene i Ishøj forløber.

Til at lede vejen og undervejs fortælle om Natteravnene var Lone Østergaard, som har været med i Natteravnene Ishøj, siden de startede op igen i december sidste år. Siden har hun gået mellem 30 og 50 ture, og kender nu en del til at være Natteravn. Hun kunne derfor også fortælle om, hvorfor de gør, som de gør:

- Vi sørger altid for at gå tre sammen. To er for lidt, hvis nogen skal have hjælp, og fire gule jakker kommer hurtigt til at virke lidt voldsomt i gadebilledet, forklarer hun ministeren.

På turen rundt i Ishøj kan man se, at folk genkender jakkerne. Inde fra Gordons Pub lyder, kan man høre, "der kommer Natteravnene", da de passerer forbi, og da de stiger på et S-tog til Åmarken og tilbage, kan man se, at mange følger dem med øjnene. Mens nogle enkelte henvender sig til Natteravnene. Det gælder blandt andet et par piger, som får nogle bolcher:

- Vi går altid rundt med bolcher og kondomer i lommerne, og nu, hvor det er coronatid, så har vi gummihandsker med, når vi deler dem ud, forklarer Lone Østergaard, som også er flittig med håndspritten på turen rundt - ligesom gruppen selvfølgeligt benytter masker i toget.

At være Natteravn er frivilligt arbejde, og Lone Østergaard mener, at det giver mening, når hun til dagligt arbejder som pædagog, da mange af de unge genkender hende.

- Det giver en mulighed for at se, hvad de unge har det, og hvad de laver, når de går rundt i byen om aftenen, forklarer hun.

Allerede inden togturen er Ole Bjørstorp stået af, og en anden Natteravn, Emir Sefic, er trådt til. Han nævner, at det er meget almindeligt, for de frivillige, at de er interesserede i de unges liv, når de kommer til den del af deres liv, hvor de hellere vil være ude end hjemme.

Lone Østergaard forklarer, at det altid er de unge, der henvender sig til Natteravnene - og sjældent omvendt:

- Vi er der ikke for at virke anmasende. Men vi kigger selvfølgeligt efter dem, og hjælper dem, hvis de eksempelvis er blevet for fulde eller er kommet til skade, forklarer hun. I det hele taget er Natteravnene forberedt på meget:

- Vi går for eksempel altid i en blandet gruppe af kvinder og mænd. Der er nogle, der har det bedre med at henvende sig til en kvinde end en mand - og omvendt, siger de garvede Natteravne.

Efter togturen går de en tur i Vildtbanegård og fortsætter til de lokaler, som Natteravnene har fået stillet til rådighed i Brohuset.

- Det er meget tydeligt, når man går rundt, at det er en genkendelig jakke. Det har taget tid at bygge op. Men bare tilstedeværelsen af dem, det giver tryghed. Ser man en gul jakke, så ved man, at der er en ædru voksen i nærheden, lyder det fra Mattias Tesfaye, som takkede for turen og for, det frivillige arbejde, Natteravnene udfører.