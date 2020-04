Svindlere ringer og udgiver sig for at være fra Jobcentret. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Telefonsvindlere udnytter corona-forvirring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Telefonsvindlere udnytter corona-forvirring

Sydkysten - 02. april 2020 kl. 19:06 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Telefonsvindlere har fundet ud af, hvordan de udnytter corona-krisen for egen vinding. I Vallensbæk er to personer blevet ringet op af en person, som udgiver sig for at være fra Jobcentret.

Metoden hedder spoofing, og her ringer svindlerne via et program til den, de forsøger at snyde. Via programmet kan ændre det, som står på skærmen når telefonen ringer. Det kan på den måde se ud som om din mor ringer, selv om de ringer fra et helt andet nummer, eksempelvis fra udlandet.

- Det virker meget overbevisende, når de ringer på den måde. Man fatter ikke lige så hurtigt mistanke, siger Sebastian Gullev, som arbejder i Vallensbæk Kommune og som har valgt at råbe op om svindelen.

- Svindlerne fortæller personen, at han eller hun skal til møde hos Jobcentret, og de laver en aftale. Offeret bliver herefter bedt om at sidde klar ved telefonen mandag morgen klokken 10 og have deres NemID klar. Coronaen bliver undskyldningen for, at man skal gøre det over telefonen og at offeret derfor også skal have sit NemID klar, siger Sebastian Gullev.

Overbevisende Hos Forbrugerrådet Tænk oplever de mange forsøg på telefonsvindel, og fælles for dem er, at de er meget overbevisende og ofte rammer, på et tidspunkt, hvor folk er forvirrede - som under coronakrisen, hvor mange er sendt hjem fra job og skal have kontakt med jobcentret:

- Svindlerne er meget overbevisende og taler med stor autoritet. De siger typisk, at der er brug for, at man gør noget, og offeret bliver ofte fanget på det forkerte ben. For eksempel, hvis man ikke indgår aftale om et møde, så kan de sige, så får man ikke sine dagpenge eller kontakthjælp. Det kan gøre folk i tvivl, men her skal man så stoppe op og ringe til Jobcentrets hovednummer, siger Ulla Malling, som er projektchef for Danskernes Digitale Selvforsvar hos Tænk.

Forsøgene på svindel begyndte i den første uge af corona-nedlukningen, og man ved endnu ikke, hvad svindlerne gør, når de følger op på aftalen.

Sådan undgår de at blive snydt Udlever aldrig dit NemID, hvis nogen spørger om det. Svindlerne kan udnytte de oplysninger på din bekostning – det kan være simpel berigelseskriminalitet med kviklån eller de kan oprette selskaber og lave momskaruseller i dit navn. Ulla Malling og Forbrugerrådet Tænk oplyser, at man kan finde hjælp i deres app, Mit Digitale Selvforsvar. Den advarer mod forskellige svindelforsøg, som netop nu er i omløb. Eksempelvis hvis der er mange falske opkald fra Jobcentret eller Microsoft, eller hvis der lige nu er mange falske mails fra Skat eller falske pakke-smser i omløb. Appen hjælper også med generelle gode råd om sikkerhed, samt hvad man gør, hvis skaden er sket. Appen kan også bruges til at anmelde mistænkelige mails, smser og telefonopkald. Hos Forbrugerrådet Tænk anerkender, at det kan være enormt svært at kende forskel på ægte og falske henvendelser, og opfordrer derfor til at være på vagt. Kilde: Forbrugerrådet Tænk Udlever aldrig dit NemID, hvis nogen spørger om det. Svindlerne kan udnytte de oplysninger på din bekostning – det kan være simpel berigelseskriminalitet med kviklån eller de kan oprette selskaber og lave momskaruseller i dit navn. Ulla Malling og Forbrugerrådet Tænk oplyser, at man kan finde hjælp i deres app, Mit Digitale Selvforsvar. Den advarer mod forskellige svindelforsøg, som netop nu er i omløb. Eksempelvis hvis der er mange falske opkald fra Jobcentret eller Microsoft, eller hvis der lige nu er mange falske mails fra Skat eller falske pakke-smser i omløb. Appen hjælper også med generelle gode råd om sikkerhed, samt hvad man gør, hvis skaden er sket. Appen kan også bruges til at anmelde mistænkelige mails, smser og telefonopkald. Hos Forbrugerrådet Tænk anerkender, at det kan være enormt svært at kende forskel på ægte og falske henvendelser, og opfordrer derfor til at være på vagt. Kilde: Forbrugerrådet Tænk Men et kvalificeret gæt er, at svindlerne vil have udleveret oplysninger fra offerets personlige NemID.

I de forkerte hænder et NemID være mange penge værd. Med det i hånden kan svindlerne oprette kviklån, købe varer, rode rundt i private oplysninger og meget andet - alt sammen i NemID-ejerens navn. Tænk bare på, hvad man selv foretager sig, når man har sit NemID fremme.

Udlever det aldrig Derfor peger Forbrugerrådet Tænk også på, at man aldrig skal udlevere NemID-oplysninger.

- Hvis det er banken, der ringer, så har de de oplysninger om dig, så de har ikke brug for den. Det samme med jobcentret, de kan også se dine oplysninger. Så selv om der var en fra banken, der sagde man har brug for ens NemID, så kan man med rette sige, nej, det skal du ikke. Det kan man sætte en tyk streg under. Det er der ingen, der har legitim ret til. Det er en meget bastant huskeregel, siger Ulla Malling.

Hun ser ofte, at svindlere fisker efter folks NemID, og de oplever at svindelnumrene bliver mere og mere avancerede, hun understreger derfor, at ens kritiske sans er det vigtigste.

- Bliver man bedt om at udlevere personlige oplysninger, så skal man sige nej, lyder det fra Ulla Malling.

Det var Sebastian Gullev, der via appen Mit Digitale Selvforsvar, indberettede svindelforsøgene, og som nu råber vagt i gevær overfor den nye type svindel:

- Hvis det kan redde nogen fra at blive snydt, så er det det vigtigste i det, forklarer han.

Sebastian Gullev fortæller, at det både er folk, der er tilmeldt jobcentret og folk udenfor, der har modtaget opkaldene, men at det er umuligt at komme i kontakt med svindlerne, da de ikke har efterladt spor.