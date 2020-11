Se billedserie Thomas Krøyer, som er adm. direktør i LEMAN A/S, overrakte den nystiftede uddannelsespris i Greve i til Amy Doherty Jönsson. Statuetten er designet af kunstner Palle Christensen. Foto: Anett Kristensen

Teenagementor vinder pris: - Coaching bør på skoleskemaet

Indehaver af Teenagementor i Greve, Amy Doherty Jönsson, modtog torsdag Greve Uddannelsespris, for sit motiverende arbejde med udvikling af unges selvværd.

Sydkysten - 27. november 2020 kl. 09:00 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

- Jeg er røvstolt over at få denne her uddannelsespris. Det er så fedt, at der er flere, der har indstillet mig til den, sagde en jublende glad og lidt befippet Amy Doherty Jönsson, da Greves borgmester Pernille Beckmann og den adm. direktør i LEMAN A/S i Greve overrakte diplom og statuette.

- Prisen gives for din passion for at arbejde med problematikker som skoletræthed, performance, dårligt selvværd og eksamensangst hos børn og unge, forklarede Thomas Krøyer, adm. direktør i LEMAN A/S og fortsatte:

- De kompetencer, som du har, er der bestemt ikke blevet mindre brug for hos børn og unge her i coronatiden, og jeg kan også forstå, at der er en stor tilstrømning af kunder, sagde han.

FAKTA Greve Business Awards uddeles første gang i 2020 til virksomheder i Greve, der har udmærket sig inden for: Erhverv, Iværksætteri, Miljø, Uddannelse og CSR.

Greve Business Awards uddeles i 2020, i samarbejde med de lokale erhvervssponsorer: RTM A/S, LEMAN A/S, WINadvokater og erhvervsforeningen GreveSolrødErhverv. Det kunne Amy Doherty bekræfte.

- Det mærker jeg også. Flere føler sig ensomme. Der er også sket mange ændringer for de unge. Hvis nu man er ham den sjove til festerne, hvor er ens rolle så, når festerne i denne tid er aflyst. Andre unge sidder isoleret derhjemme, fordi fritidsaktiviteter aflyses. Jeg tror helt bestemt, at der vil være mange følgevirkninger af corona. De unge har været frustreret over udsættelse af konfirmationer, usikkerhed om eksamener og så videre. Jeg mærker den usikkerhed kombineret med de krav om at være uddannelsesparat, og hvad hvis man ikke er. Jeg ser ikke unge egoer, men faktisk en generation af unge, som ikke vil være til last, og som har meget på hjerte og vil byde ind, hvis vi giver dem mulighed for det, forklarer Amy Doherty Jönsson, som står med en fuldt booket kalender de kommende måneder.

Sæt det på skemaet Amy Doherty Jönsson er uddannet lærer og NLP-coach og fik ideen til at blive selvstændig med Teenagementor for godt og vel to år siden, da hun i sit job som lærer oplevede, at flere børn og unge havde brug for et selvværdsboost, og at der generelt ikke bliver sat nok tid af til udvikling af selvværd i skoler og på ungdomsuddannelser.

- Det er min klare holdning, at coaching bør på skoleskemaet. Corona gør, at der er et stort behov, men det var der faktisk også i forvejen. Det vil være så godt for børn og unges udvikling med meget mere arbejde med personlig udvikling. Det gør skolerne også allerede i dag i form af trivselsuger, der bliver bare brugt for lidt tid på det. De unge har brug for at kende sig selv og klassekammeraterne bedre. Jeg tror på, at kendskab også giver venskab. Så man i højere grad ved, hvad hinanden går og tumler med, det vil give bedre klassemiljø og trivselskultur på skolerne, siger Amy Doherty Jönsson.

Amy Doherty forklarer, at en lang række af hendes kunder er forældre, der henvender sig på vegne af deres børn, men det er i stigende grad skoler og ungdomsuddannelser, som har brug for forløb for de unge, som netop oplever dårlig trivsel på flere områder.

- Jeg arbejder i øjeblikket med børn fra 10 år og op til unge på 25 år. 70 procent af mine kunder er piger og 30 procent er drenge. De går ofte i forløb over 10 gange. Ved de private henvendelser, der er det forældrene, der henvender sig på vegne af af de unge. Jeg tager en snak med dem og med den unge, for teenageren skal ønske forløbet og spille med ellers giver det ikke mening. Her i coronatiden, hvor flere forældre har været mere hjemme, så tror jeg, at de måske i højere grad har været opmærksomme på, hvis deres børn er skoletrætte. Så arbejder vi med det og finder ud af, hvad det er, der gør det. Jeg har også flere unge med eksamensangst, fortæller hun.

Amy forklarer, at der har været meget fokus på 12-tals pigerne og stress, og det skal der også være, men her under corona dukker også flere drenge op, som har problemer. Det er særligt gamerdrengene, som i denne tid har brugt endnu mere tid på at spille og trække sig fra fællesskaber, men også morrollen er kommet endnu under pres i denne tid, mener Amy.

Elefanten i rummet - Jeg er iværksætter og kaster mig over det, jeg mener der er behov for, så Teenagementor bliver nu udvidet med fokus på "Mor power", hvor jeg vil arbejde med og hjælpe mødre til at stå stærkere i forældre- og morrollen, forklarer Amy, som driver Teenagementor fra privatadressen i Greve, og fortsætter:

- Her vil jeg hjælpe mødre til teenagere med at kommunikere, så teenagerne lytter og kort sagt tage fat i elefanten i rummet. Give nogle værktøjer til at tale med de unge om det, der er svært og den kamp som mange mødre har med at være det gode forbillede.

Vil man i kontakt med Teenagementor, så kan det ske på mail amyteenagementor.dk.