Teaterforestillingen om pigen med bomberne

I den næste teaterforestilling i Kulturium Musikteater i Ishøj kan man selv blive en af hovedpersonerne, når man prøver at forstå pigen med bomberne og hendes handlinger. Pigen er "Pigen med bomberne", naboens datter. Man kan se forestillingen den 25. november kl. 19.30.

En pige sidder og planlægger at bombe sin skole og et storcenter. Hun kommer pludseligt fra en blind vinkel, ingen kunne forudse det, og nu prøver alle at forstå det og forklare det.