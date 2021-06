Send til din ven. X Artiklen: Team Greves gymnaster er danske mestre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team Greves gymnaster er danske mestre

Sydkysten - 18. juni 2021 kl. 14:57 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Greve: Det var en nervepirrende og en enormt tæt konkurrence, da Team Greve for nylig vandt Danmarksmesterskaberne i disciplinen Grand Prix Rytme.

Efter at have været på gulvet i både fri serie og i redskabsserien med vimpel kunne Team Greve med 30,63 point kalde sig Danmarksmestre, men kun med en score, der var 0,36 point bedre end nummer to fra Team Octavia fra Farum.

- De har bare to fantastiske serier og selvom de bøvlede i vimpel, så var de gode nok til at vinde. Det er en vild følelse og så velfortjent, siger holdets træner Camilla Kruse.

Ingen DM sidste år

Holdet der vandt DM rykkede op som seniorer sidste år, og nåede at vinde Sjællandsmesterskaberne, inden landet lukkede ned og aflyste Danmarksmesterskaberne 2020. Derfor var det første gang, at de deltog ved DM, som seniorer, men som juniorer vandt de DM i disciplinen æstetisk gymnastik.

Træner Camilla Kruse fortæller, at corona har været en udfordring med at kvinderne har holdt sig i gang igennem online konkurrencer.

- Holdet har deltaget i mange internationale onlinestævner, som har hjulpet til med at holde intensiteten i træningerne. I maj måned var holdet til EM i Moskva og fik en flot placering som nummer ti, siger hun.

Stolt formand

Formand for Greve Gymnastik og Trampolin, Sussie Busk Hansen, glæder sig naturligvis over det flotte resultat.

- Jeg er stolt over, at de har holdt kampgejsten i et år med corona, og det betyder fantastisk meget for klubben med et dansk mesterskab, siger hun.

Hun forklarer, at et elitehold, der formår at vinde pokaler, betyder, at man bedre kan fastholde medlemmerne i klubben, når de går fra juniorer til seniorer.

- Der sker nogle andre ting i livet, når man nærmer sig senioralderen i gymnastik, og der sker et frafald. Når vi kan gøre god figur ved stævner som DM er det en ekstra gulerod for pigerne og giver en motivation for at fortsætte, siger hun.