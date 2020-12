Se billedserie Tarra Klønne blev sidste lørdag testet positiv for coronavirus. Nu er hun i isolation på Ishøj Vandrehjem. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tarra bruger julen i isolation på et vandrehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tarra bruger julen i isolation på et vandrehjem

Sydkysten - 13. december 2020 kl. 08:39 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Med flere i husstanden, der befinder sig i risikogruppen, var Tarra Klønne og hendes mand allerede enige om, at hvis en af dem fik konstateret corona, så var det tid til isolation. I et hjem med to børn og kun et toilet, var det ikke muligt at isolere sig derhjemme, og derfor pakkede Tarra Klønne mandag sin taske og flyttede ind på Ishøj Vandrehjem.

- Resten af familien skal have deres anden test i morgen, men det ser heldigvis ud til, at jeg er lykkedes med ikke at smitte nogle af dem, siger Tarra Klønne i telefonen fra sin isolation.

Hun fandt ud at, at hun var smittet sidste lørdag, men da man ikke kan kontakte Ishøj Kommune omkring isolation i weekenden, var det først om mandagen muligt at flytte ind i værelset på Ishøj Vandrehjem. Tarra Klønne er glad for, at hun nu er der, for det var ikke sjovt, at sidde isoleret derhjemme i weekenden.

- Hver gang jeg havde været på toilettet, skulle det hele sprittes af. Hver gang var jeg meget nervøs for, at jeg missede en plet, fortæller hun.

Selvom det er rart at være kommet på vandrehjem, så er det også hårdt som mor til en 7- og en 8-årig ikke at være hjemme i december. Tarra Klønne har pyntet op på sit værelse, men det er ikke det samme.

- Vi skulle have været ude og hente juletræ i søndags, men så blev jeg testet positiv lørdag. Min mand og børn må jo heller ikke hente noget, indtil de har to negative tests, forklarer Tarra Klønne.

I isolationen på vandrehjemmets værelse er der fjernsyn, internet og mad, som stilles på en bænk uden for hendes vindue. Desuden har Tarra Klønne selv medbragt egen kaffemaskine og arbejdscomputer. Tarra Klønne er dog sygemeldt og har i løbet af sine dage som coronasmittet både haft feber, muskelømhed og været meget træt.

Tarra Klønnes sygdomsforløb har været nogenlunde mildt, men ikke alle slipper så billigt, og derfor har hun en klar opfordring til borgerne i Ishøj Kommune.

- Folk bør tage herud, hvis de er smittet, det virker ikke til at der er så mange. Mange gør det til et tabu at være smittet med corona, og det skal det ikke være, siger hun.

Er du voksen og ønsker at komme i isolation på grund af en positiv coronatest, kan du kontakte Center for Voksne og Velfærd i Ishøj Kommune på telefon 43 57 69 91.