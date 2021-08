Se billedserie Transportminister Benny Engelbrecht klippede snoren til biogastankstationen i Ishøj. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Tankstation med gas til lastbiler indviet af minister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tankstation med gas til lastbiler indviet af minister

Sydkysten - 27. august 2021 kl. 15:04 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Ishøj/Køge: Biogaslastbiler har nu mulighed for at hælde gas på tanken i Ishøj og Køge. Transportminister Benny Engelbrecht (S) klippede fredag formiddag snoren, tankede en lastbil og markerede, at biogastankstatioen hos Scania i Ishøj officielt er åben.

Og det var en festdag - ikke kun for ministeren, men også for mange i transportfaget:

- Det er en dag i bæredygtighedens, klimaets og den grønne transports navn, lød det indledningsvis fra Scania Danmarks administrerende direktør, Marcus Holm i et telt fyldt med transportbranchefolk, journalister og et par politikere.

Mange af de fremmødte pegede på, at Biogas er lige nu lastbiltransportens bedste mulighed for at blive mere miljø- og klimavenlig. El-lastbiler er, efter en række forsøg, ikke vejen frem lige nu på grund af rækkevidde og omkostninger. Biogassen, peger minister og transportfolk på, er den vare, som lige nu byder det bedste alternativ til diesel som drivmiddel på lastbilerne.

- Gas er det, vi kan bruge på den korte bane til at omstille transportsektoren. Men vi har fokus på alle teknologier, også el og brint. Men lige nu er biogas det bedste bud, forklarede Benny Engelbrecht.

Transportkorridor

Gastankstationerne i Ishøj og Køge er en del af en ny transportkorridor, som gør det muligt at forbinde Aarhus og København med biogaslastbiler:

- Man skal være heldig, hvis man kan køre en brintlastbil fra Ishøj til Aarhus. Men nu åbner biogastankstationer på rute, som gør det muligt at transportere med gas på den rute, lyder det fra Birger Olesen fra Bioman Aps. Tankene ligger på Industribuen i Ishøj, Skandinavisk Transport Center i Køge, Logistikvej i Odense og Ålkærgårdsvej ved Horsens. På den måde skabes der sammenhæng.

Ishøj er valgt, fordi man her er landets næststørste knudepunkt for transport af eksempelvis fødevarer og lignende til København - og de forskellige tankstationers lokationer er valgt ud fra samme princip.

Netop i fødevarebranchen er en række store aktører hoppet med på gas-vognen: Blandt andre Rema 1000, Arla og Netto distribuerer varer i lastbiler, der kører på gas.

- Vi kan se en halvering i udslippet af co2 fra vores biler, når vi kører på biogas sammenlignet med diesel, lød det fra Arlas logistikdirektør, Bo svane, da han i en tale fortalte om erfaringerne med biogas.

Flere andre store transportvirksomheder som Frode Laursen, Alex Andersen og Johs. Rasmussen Svebølle deltager også i projektet.

Sammenhæng

Men for at det giver mening for virksomhederne at skifte, skal infrastrukturen være i orden.

- Der er nødt til at være et sammenhængende netværk af tankstationer, når man skal fra København til Aarhus. Med de her tanke, kan lastbilerne fyldes op på få minutter. Der er brug for, at det går hurtigt, lyder det fra Benny Engelbrecht.

Han glæder sig over, at der, efter Folketinget i december udloddede puljer til udbredelse af gas- og el-tankstationer, allerede i august er muligt at tanke gas.

Tanken i Ishøj ligger på Scanias grund, men har alligevel åben i døgndrift for alle lastbiler. Tanken har allerede været testet i en måneds tid inden den officielle indvielse, og en enkelt chauffør havde da også travlt med at få tanket, da presseopbuddet begyndte at melde sig.

Vejdirektoratet har fordelt Folketingets penge, og det er derfor dem, der har vurderet og givet thumbs up til projektet:

- Vi har vurderet, at det var et projekt, der var realisme i, forklarede Helga Theil Thomsen, vicedirektør i Vejdirektoratet. De yder en millionstøtte til tankstationen og 60.000 kroner per lastbil. Sideløbende planlægger de, at klargøre Vejdirektoratets egne rastepladser, så man også her kan tanke andet end diesel og benzin.