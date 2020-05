Selv om der ikke var mange mennesker på gaden og forbud mod større forsamlinger, lykkedes det Vallensbæk Kommune at fejre befrielsen på behørig vis. PR-foto

'Tak for friheden' - Vallensbæk fejrede befrielsen

Sydkysten - 05. maj 2020

I aften fejrer vi 75-året for Danmarks befrielse - og vi gør det desværre hver for sig. Den generation som har oplevet krigen ved, at vi ikke skal tage frihed for givet. Det er noget kostbart, noget vi skal værne om og prise os lykkelige over.

Sådan indledte borgmester Henrik Rasmussen (K) sin tale, da han med flagrende balloner og et kæmpe lys i baggrunden talte til Vallensbæks borgere direkte via Facebook. For også denne aften satte coronavirussen sine spor. Både i borgmesterens tale og i kommunens fejring af 75-året for Danmarks befrielse.

Det fysiske arrangement på det grønne strøg var skiftet ud med et virtuelt et, og da forsamlingsforbuddet forhindrede borgerne i at samles med borgmesteren på strøget, kunne de i stedet følge med via Facebook hjemme fra stuerne.

En hilsen til dem, der kæmpede

Inden da havde flere vallensbækkere dog trodset maj-blæsten og lagt vejen forbi strøget, hvor kommunens medarbejdere delte lys ud som borgerne kunne tænde og sætte til minde om befrielsen. Omkring 120 lys blev tændt, og nogle af borgerne skrev også en lille hilsen og hængte om lyset:

'Tak for friheden', 'For min far som var modstandsmand på Amager', 'Sammen er vi stærkere' og 'Tak olde. Fordi du kæmpede', lød nogle af ordene.

Der var også tid til at dele ud af egne oplevelser fra befrielsen. Trods de anderledes omstændigheder var der en rigtig god stemning blandt byens borgere, der dukkede forskudt op og var gode til følge de nye måder at leve på med at spritte af og holde afstand.

"For et par måneder siden ville jeg have sagt: Vi fejrer i dag, at vi lever i et land, hvor friheden er en naturlig del af vores hverdag. I dag vil jeg sige: Vi fejrer, at vi lever i et land, hvor frihed er noget, vi skal værne om. Men friheden betyder også fællesskab, hvor vi står sammen i mørke tider med fokus rettet mod de lyse," sluttede borgmesteren sin tale, og det to-meter høje lys bag ham blev tændt.

Foruden den kunstige flamme kastede lyset også en lysstråle højt op med himlen, der da mørket faldt på efter signende kunne ses helt fra Ishøj.

Det virtuelle arrangement sluttede af med den nye frihedssang "Frihedens lysdøgn", som tre piger fra 5.B på Egholmskolen stod for at synge. Herefter takkede borgmesteren af og opfordrede samtidig til at tænde lys i vinduerne derhjemme. Den opfordring fulgte Vallensbæk Rådhus også, hvor der på 2. sal blev sat LED-lys i vinduerne, der lyste fint hele natten.