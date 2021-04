Taget for 9. gang - Politiet snuppede bilen

Torsdag klokken 13.40 kørte en færdselspatrulje på Køge Bugt Motorvejen i Greve mod nord og ville standse en personbil i en rutinekontrol. Bilisten satte dog kortvarigt farten op i stedet for at standse for politiets signal, men besindede sig og stoppede. Han var dog opfarende og aggressiv over for betjentene, og det viste sig at være forståeligt, at bilisten ikke var særlig glad for mødet med politiet.