Sygeplejerske Katrine Bonne Lamhauge Schramm er ved at gøre sengepladser klar til patienter, som sygehusene sender til Greve Kommune.

Tager imod patienter og hjælper pressede sygehuse

Sydkysten - 19. januar 2021 kl. 13:22 Kontakt redaktionen

To syge og indlagte patienter kan nu få pleje og behandling i Greve Kommune i stedet for på sygehuset. Det har Greve Kommune sagt ja til for at hjælpe sygehusene i Region Sjælland, der er under ekstremt pres på grund af mange indlagte med covid-19.

- Lige nu må alle hjælpe til. Sygehusene er i det højeste beredskabsniveau nogensinde, og derfor bidrager vi med alt det, vi kan, siger Liselott Blixt, formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget i Greve.

Patienterne kommer i gode hænder De to sengepladser er på Hedebo Rehabiliteringscenter, og Region Sjælland kan allerede nu sende de første syge patienter afsted til Greve. Patienterne vil stadig være knyttet til lægerne på sygehuset, og sygehuset vil bruge video og andre online-værktøjer for at følge dem tæt, men det er medarbejdere fra Greve Kommune som døgnet rundt skal passe og pleje patienterne efter anvisningerne.

- I Greve Kommune er sygeplejersker og sosu-medarbejdere både travle og trætte efter næsten et år med corona, og det har jeg stor forståelse for. Alligevel bliver vi nu nødt til at bede dem om at gøre endnu en ekstra indsats, og her er Greve Kommunes medarbejdere så dedikerede og ansvarlige, at de uden at kny har påtaget sig opgaven. Det er jeg meget taknemmelig over, at jeg ved, at de ekstra patienter kommer i gode hænder, siger Liselott Blixt.

Travlhed overalt i sundhedsvæsenet Alle 17 kommuner i Regions Sjælland har lovet at stille en eller to døgnbemandede sengepladser til rådighed for syge indlagte patienter. Dermed håber både kommuner og sygehuse, at det ikke bliver nødvendigt at udskrive behandlingskrævende patienter til deres egne hjem, hvor de ville blive de praktiserende lægers ansvar. De praktiserende læger har nemlig også ekstra travlt, fordi de skal vaccinere mod covid-19.

- Hele sundhedsvæsenet er presset, men vi forsøger at fordele presset, så alle patienter får den behandling, de har brug for, siger Liselott Blixt