Tag til Demokrati Fitness i Ishøj Idræts- og Fritidscenter

KV21. Onsdag den 27. oktober fra kl. 17-19 kan du deltage i et anderledes og sjovt valgmøde, når Medborgerforum i Ishøj inviterer til Demokrati Fitness

Sydkysten - 24. oktober 2021 kl. 15:13 Kontakt redaktionen

ISHØJ: Demokrati er ikke noget, man bare kan. Det er noget, man skal træne og øve sig på.

Det er tanken bag "Demokrati Fitness", som viser deltagerne, at "demokrati" er noget, vi alle kan mestre i hverdagen og endda træne op gennem en række øvelser. Den muskel, som skal trænes til Demokrati Fitness i Ishøj den 27. oktober, er "verbal selvtillid".

Med Demokrati Fitness ønsker Ishøj Kommunes Medborgerforum at invitere alle Ishøj-borgere over 15 år til et anderledes og sjovt valgmøde, hvor deltagerne efter træningen også får mulighed for at have samtaler med lokale kandidater, som stiller op til kommunalvalget den 16. november.

"Det er forskelligt, hvor godt vi føler os klædt på til at deltage i en demokratisk samtale i Ishøj. Nogen har høj selvtillid og synes, det er let at give udtryk for sine meninger og deltage i debatter. Andre har lav selvtillid og synes, det er svært. Men gældende for os alle er, at vores demokrati-muskler kan blive stærkere," forklarer formand for Medborgerforum, Sengül Deniz.

Debattér med lokale kandidater

Selve træningen tager 30 minutter, og her vil to instruktører fra Demokrati Garage føre deltagerne igennem forskellige øvelser, så flere tør sige deres mening og deltage i debatten.

Bagefter får deltagerne mulighed for at bruge den hårdtpumpede verbale muskel i samtaler med lokale kandidater til kommunalvalget. Det sker omkring runde borde, hvor deltagerne kan vælge mellem emner som sundhed, ældrepleje, klima, kultur, fritid og idræt eller andet, som interesserer netop dem.

Der vil være drikkevarer, let forplejning og kaffe og kage. Alle Ishøj-borgere over 15 år kan deltage.

Faktaboks: Fakta om Medborgerforum

Medborgerforum er et politisk nedsat råd i Ishøj Kommune, som rådgiver og arbejder for at fremme mangfoldighedens muligheder, fælles kulturel forståelse og at flere borgere tager aktiv del i medborgerskabet i Ishøj.