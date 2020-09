Tag med på efterårs-jævndøgnsvandring

- Ved jævndøgn er nat og dag lige lange. Fra da af tager natten over, og vi går roligere tider i møde, hvor naturen begynder at trække sig tilbage. Vandringen på stranden begynder i lys, og når solen går ned 19.08 synger vi "Fred hviler over land og by" med fødderne i vandkanten. Og så går vi ind i mørket og favner det. Der vil være lidt inspirationsord undervejs og vandringen foregår i stilhed.