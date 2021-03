Tag børnene med på påskeskattejagt

Ishøjs børnebibliotekarer er i forårshumør og udlodder spændende præmier til heldige skattejægere. Så har du mod på en udfordring, hvor der skal tælles og gættes, så gå på opdagelse i Ishøj Byhave foran Kulturium Bibliotek fra lørdag d. 20. marts til 10. april. Her har kvikke børn med gode øjne nemlig chancen for at vinde spændende præmier.