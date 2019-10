Tåstrupvej bliver forskønnet med farverige rosenbuske

Trafiksikkerheden bliver øget, og det golde udtryk bliver erstattet af et blomstrende farvespil, når der senere i år bliver plantet rosenbuske på en del af Tåstrupvej

Nu bliver en række hvide betonklodser på den nordlige del af Tåstrupvejen på strækningen fra motorvejsbroen til Solrød Byvej erstattet af et lille hegn og farverige rosenbuske.

Betonklodserne blev tidligere på året sat op som et forsøg for at forhindre bilister og lastbilchauffører i at lave ulovlige U-vendinger tværs henover midterrabatten. De ulovlige U-vendinger gjorde, at siderabatterne ofte blev kørt op, og der var risiko for, at lastbiler og bilister kørte fast i den bløde græsrabat tæt på vejens cykelstier til fare for cyklister.

- Forsøget med betonklodserne har vist sig at virke efter hensigten, og nu har et flertal i byrådet vedtaget en permanent og langt smukkere løsning, som både øger trafiksikkerheden og giver strækningen et visuelt løft, siger borgmester Niels Hörup (V).

Et flertal i byrådet besluttede på oktober måneds byrådsmøde at sætte 400.000 kr. af til at etablere det ca. 50 cm høje hegn og to forskellige slags blomstrende rosenbuske. Buskene er hårdføre over for både salt og vind, og udover at lyse op med blomster har den ene slags rosenbusk også vinrøde grene, der vil lyse smukt op i vinterperioden.

Roserne bliver plantet i centrum af midterrabatten i en meters bredde med græs på begge sider.