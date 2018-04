Se billedserie Morten Ankerdal demonstrerer, hvordan der skal skydes til en bold. Da det er en lånt bold, kommer han på en længere tur for at få den hentet igen. Foto: Kim Rasmussen.

TV-vært går efter det perfekte slag

Sydkysten - 17. april 2018 kl. 14:03 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Golf: Tv-værten Morten Ankerdal vil jævnligt kunne opleves på en golfbane.

- Jeg holder rigtig meget af golfspillet. Den største fascination er nok den vidunderlige fornemmelse, det giver, når jeg rammer bolden helt perfekt efter at have øvet slaget mange gange, siger 44-årige Morten Ankerdal i hjemmet i Greve. Han kan nævne flere andre forhold, der tiltaler ham meget ved spillet.

- Vi har ret mange baner inden for ret kort afstand her i området, så det er nemt at komme til at spille på en ny bane. Her ligger en stor udfordring, for der er stor forskel på de enkelte baner, så det er derfor en ny udfordring at spille på en anden bane end den, man er vant til at være på.

- Faktisk startede jeg på Skjoldenæsholm Golfbane, men den kom til at føles lidt for langt væk, når jeg kom fra arbejdet i København. Simons Golf har jeg også jævnligt været på, men så fik Carsten Werge, der med tiden er blevet en god ven, mig til at spille sammen med ham på Skovbo Golfbane. Når jeg skal spille, gør jeg det helst sammen med en anden, siger Morten Ankerdal og fortsætter:

- Carsten (Werge red.) og jeg går og driller hinanden på livet løs, mens vi spiller, men vi koncentrerer os meget, for det gælder naturligvis om at vinde. Jeg skal ærligt erkende, at jeg er et konkurrencemenneske.

Boldnørd Da han var barn og voksede op i Brøndby Strand, var han storforbruger af de mange idrætstilbud.

På Brøndby Strand Skole spillede han fodbold i alle frikvarterer. Efter skoletid var han til sport og helst noget med en bold. Det kunne være badminton, fodbold, tennis, bordtennis eller håndbold. Han var på hold i det hele, så weekenderne blev brugt ved stævner og turneringer.

- Jeg elskede alt, hvor der var en bold med i spillet. Badminton var min foretrukne sport. Her spillede jeg på Brøndby Strands bedste hold og var med til at føre det i 2. division. Greve var dengang den helt store klub i flere årgange, og her har jeg også spillet, ligesom jeg har været i Taastrup.

Godt sted at bo Siden 2005 har han boet i Greve.

- Vibeke og jeg er glade for at bo netop her. Det er et godt sted at vokse op for børnene. Desuden er der blandt andet kommet flere spændende forretninger til i den tid, vi har boet her, siger Morten Ankerdal videre.

Han er gift med Vibeke, som han mødte under VM i kvindehåndbold i 2001, og de har børnene Emilie og Mikkel. Begge børn lader høre fra sig den dag, avisen er på besøg. Emilie vil gerne hentes ved Silvan, da hun har været på foderindkøb til kaninen sammen med en veninde, og Mikkel har været til svømning. Herefter skal Morten Ankerdal hjem for at forberede sig til næste dags "Go' Morgen Danmark", efter at han dagen forinden har været med til at lave "Go' aften Danmark".

- De har det med at hidkalde mig, når der er behov for en afløser eller vikar, og det har jeg det fint med.

Det generer ham heller ikke, at mødetiden på "Go' morgen Danmark" er ved firetiden.

- Jeg var i mine yngre dage postbud, og her lærte jeg, at jeg har det fint med tidlige mødetider, mens andre ville have svært ved det, lyder det fra Morten Ankerdal, inden forberedelserne kalder.

- Jeg vil gerne være så godt forberedt som muligt, for jeg synes, at det kommer der de bedste samtaler ud af.

Når det gælder golfspillet, ærgrer han sig kun over, at han kom lidt sent i gang med det.

- Jeg elsker jo idrætter, hvor der er en bold, som der også er i golf. Og der er så mange gode ting ved golf. Herunder er også, at det er et spil, hvor man på glimrende vis kan kombinere det sociale og det konkurrenceprægede, siger Morten Ankerdal.