TV-Ishøj er langt mere end TV-Ishøj

Sydkysten - 06. oktober 2021 kl. 17:49 Af Steen Skovhus, formand for Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening og opstillet for Ishøjlisten

Ishøj: Når man på det seneste har fulgt med i diskussionerne om TV-Ishøj, skulle man tro, at det ene og alene var en politisk tv-station.

Det er det ikke. Ca. 90% af indslagene omhandler alt andet en politik.

Jeg skal indrømme, at de senere års nedskæringer har ramt TV-Ishøj hårdt, så mængden af indslag er blevet reduceret, specielt dem, der ligger uden for den almindelig arbejdstid.

TV-Ishøj - eller Ishøj Lokal-TV, som det oprindeligt hed, gik i luften med sin første prøveudsendelse i februar 1976 og sin første rigtige udsendelse i august 1976.

Ishøj Lokal-TV var den første kabelbårne lokal-tv station i landet, senere blev den også den første, efter DR, til at lave tekst-tv. Og i foråret 1988 var Ishøj den første kommune til at sendte byrådsmøder direkte til borgerne.

Ishøj kommune har på rigtig mange områder været en foregangskommune, hvilket vi i dag har stor glæde af.

At vi var så hurtige med lokal-tv har betydet, at vi nu har et helt unikt lokal-arkiv, hvor vi er i stand til, gennem levende billeder, at dokumenter det moderne Ishøjs udvikling fra landkommune og til det samfund vi ser i dag.

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Foreningen har i perioden 2011-2019 digitaliseret og gjort tilgængelig, alle de gamle udsendelser - 6000 forskellige indslag hvoraf de 4000 er tilgængelige på YouTube. Alle er registreret i den landsdækkende arkivdatabase Akibas, så de også er sikret for al fremtid.

Sammen med de mange optagelser TV-Ishøj i dag laver, som også er tilgængelig for offentligheden, ligger vi inde med en kulturarv, der ikke findes noget andet sted.

Udsendelser om livet i Ishøj, foreningsportrætter, arrangementer, interviewoptagelser med personer der gennem mange år har sat deres præg på kommunen og meget mere. Selvfølgelig også indslag med vores politikere i forskellige situationer.

Det samlede indhold er en broget samling, af alt det der sker og er sket i Ishøj gennem tiden.

Hvis man i det kommende budget vælger at nedlægge TV-Ishøj, eller omlægge det til en ren informationskanal for den kommunale drift, mister fremtidige borgere, denne helt særlige mulighed for at se og forstå det Ishøj, de er en del af.

En mulighed som fremsynede mennesker tilbage i 1970'erne gav nuværende generationer.

At vide hvilken kommune man bor i, og den udvikling der har ført frem til det, man kan se i nuet, er en del af den almene dannelse og læring, derfor indgår lokalhistorie også i folkeskolens undervisningsplaner. Og i en kommune med så mange nationaliteter som vores, er det unikke tv-arkiv vi råder over, guld værd for forståelsen af det nye samfund som borgeren har valg at bosætte sig i.

Kan vi ikke dokumentere en udvikling, er udviklingen ikke sket, og vi tror, som borgere, at alt blot er kommet af sig selv - men det er ikke tilfældet.

Byrådsmøderne, er som de gamle sognerådsprotokoller, der hvor vi kan se den politiske begrundelse for en aktuel udvikling, borgerportrætterne fortæller hvad der drev en udvikling, arrangementer og foreningsaktiviteter fortæller om fællesskaber osv.

Gennem den historiske dokumentation kan vi mennesker se, at vi er en del af noget større - at der er et før og et efter, at vi ikke er løsrevne satellitter som blot kredser om hinanden.

Som formand for Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening ville jeg ønske, at vores politiker var en lille smule mere fremsynet, så man i stedet valgte at løfte TV-Ishøj, frem for det modsatte. Så kunne vi igen få produceret flere indslag om hverdagslivet i det moderne Ishøj til gavn for os alle på den lange bane.