TDC opgraderer nettet i kommunen

Bedre dækning. Der er udsigt til bedre dækning for TDC's kunder, når nettet opgraderes i Solrød.

Sydkysten - 14. juli 2020 kl. 14:37 Af Emil Abkjær Kristensen

TDC er i gang med at opgradere mobildækningen i hele Danmark, og nu er turen kommet til Solrød, hvor kunderne kan se frem til højere hastigheder, når de surfer på nettet.

Opgraderingen er en del af forberedelserne til 5G-netværket, som forventes at blive aktiveret senere på året, men har man ikke en mobiltelefon, der understøtter 5G, så skal man ikke fortvivle. Både 3G og 4G-netværket opgraderes i samme ombæring.

- De steder, hvor vi allerede har opgraderet, har vi i gennemsnit set, at hastigheden på mobilnetværket er steget med 30 procent. Der er selvfølgelig tale om gennemsnit, og det er ikke sikkert, at det vil blive tilfældet i Solrød, siger Toke Binzer, underdirektør i TDC.

Opgraderingen sker i samarbejde med Ericsson, der leverer det tekniske udstyr til TDC, og arbejdet går i gang i uge 30.

- Vi har syv mastepositioner i Solrød, og vi regner med, at vi har fået skiftet materialet ud i løbet af en enkelt uge, siger Toke Binzer.

TDC forsøger at foretage arbejdet, så kunderne oplever så få gener som muligt. Derfor vil de sørge for, at man altid vil være dækket af en mast, når arbejdet står på.

Det er sådan, at man som regel har en mast, som står for den primære dækning. Derudover bliver samme område dækket af yderligere to master, som kan tage over.

- Vi sørger for, at de forskellige området altid vil have dækning, men man kan naturligvis godt opleve, at ens hastighed på nettet vil dale en smule, mens arbejdet står på, siger Toke Binzer.

- Vi er nødt til at slukke for masterne, mens arbejdet står på, fordi alt skal udskiftes.

Klar til 5G Toke Binzer forklarer, at selvom brugerne allerede efter første etape vil opleve en forbedring af nettet, så er det i anden etape, hvor 5G-netværket åbnes, at de helt store hastighedsforbedringer vil finde sted.

Faktisk bliver 5G-netværket op til 20 gange hurtigere end det nuværende 4G, og det har potentialet til at erstatte traditionelle bredbåndsforbindelser.

- I TDC har vi eksemplevis samarbejde med Grundfos, hvor vi på sigt skal undersøge, hvordan 5G og trådløst net kan erstatte den kablede forbindelse og effektivisere produktionen på fabrikken, siger Toke Binzer.

- Ude hos brugerne er det især i forhold til online spil, at man vil se forbedringer, hvor responstiden vil blive markant kortere med 5G. Også nye teknologier som virtual reality vil blive mere flydende, når nettet bliver hurtigere.