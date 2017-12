Den nu 22-årige blev anholdt den 7. april sidste år. Her gennemførte Københavns Politi og PET en storstilet anholdelsesaktion, hvor billedet her stammer fra. Foto: Anders Dall

Syrienskriger idømt fem års fængsel

En 22-årig mand fra Ishøj er i dag idømt fem års fængsel for at lade sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat som kæmper, ladet sig træne og oplære til at begå terrorhandlinger samt deltaget i kamphandlinger for Islamisk Stat i Syrien. Han mistede desuden dansk statsborgerskab og blev udvist af Danmark for bestandigt.