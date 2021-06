Yunus Ali Akbas fik tirsdag morgen sin HTX-hue. PR-foto

Sydkystens første HTX-student har høje ambitioner

Sydkysten - 24. juni 2021 kl. 20:03 Kontakt redaktionen

Ishøj: Der er fart på for Yunus Ali Akbas. Tirsdag morgen færdiggjorde han HTX som den første elev på NEXT Sydkysten Gymnasium. Og inden længe starter han på medicinstudiet, hvis alt går efter planen. Yunus har nemlig høje ambitioner for sig selv. Det kræver et ret højt gennemsnit, så de afsluttende eksaminer har givet lidt sved på panden.

- Jeg følte mig rimelig presset i går, fordi der også var andre ting jeg skulle nå. Så jeg fik ikke så meget tid til at forberede mig. Og jeg følte mig også ret nervøs, så jeg fik ikke så meget søvn i nat. Men det var okay, fortæller Yunus

Det har til tider set lidt tvivlsomt ud for Yunus det sidste halvandet års tid. Online undervisning har ikke ligefrem løftet entusiasmen for at gå i skole.

- Det har været ret hårdt under corona. Det er svært at holde på motivationen, når man bare sidder derhjemme og ikke rigtigt har det der sociale samvær. Men det har hjulpet en del at komme tilbage og se sine venner igen. Når man er til fysisk undervisning, så er man også mere engageret og har lyst til at være mere aktiv i undervisningen, forklarer Yunus.

Og det ser ud til at have virket. Yunus sluttede sine eksaminer med et 10-tal i biotek, så noget af undervisningen på TeamsZoom må have sat sig fast. Og Yunus selv ervar glad og tilfreds.

- Lige nu har jeg det godt. Jeg er færdig, så jeg behøver ikke rigtigt tænke over noget længere.

Sådan fortsætter det dog ikke så længe endnu. Yunus har høje ambitioner og store planer for sin fremtid, så han har ikke tid til det obligatoriske år som pædagogmedhjælper og efterfølgende rejse i Sydøstasien.

- Jeg starter først på studie til vinter, så jeg har lige et halvt års pause. Men jeg har søgt ind på medicin, og det håber jeg at komme ind på. Så ingen sabbatår til mig, kommer det grinende fra Yunus.

Heldigvis har han sat bare lidt tid af til at nyde sin nyvundne frihed og fejre huen.

- Vi skal fejre med familien først, og så har vi en hue-middag her på skolen, jeg skal med til. Og så har vi selvfølgelig dimissionen efter det og til sidst studenterkørsel. Jeg glæder mig nok mest til at fejre med familien.