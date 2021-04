Send til din ven. X Artiklen: Sydkysten ramt af indbrudsbølge i påskedagene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sydkysten ramt af indbrudsbølge i påskedagene

Sydkysten - 06. april 2021 kl. 09:32 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Noget kunne tyde på, at indbrudstyvene ikke har brugt påsken på at slappe af. I hvert fald har Midt- og Vestsjællands Politi modtaget flere anmeldelser om indbrud i både Greve og Solrød i påskedagene.

Det fremgår af døgnrapporten.

I Greve har der været indbrud i en villa på Kjærsvej været indbrud mellem 27. marts og 3. april. Her er en rude i terrassedøren blevet aflistet, og der var efterfølgende tegn efter gerningspersonen i hele huset. Under indbruddet er der stjålet diverse smykker.

På Mosede Engvej har der været indbrud mellem lørdag og søndag. Her var et vindue til soveværelset brudt op, og der var efterfølgende rodet i skuffer og skabe i hele boligen.

På Strandlyst Allé har der mellem fredag og søndag været ubudne gæster. Her er gerningspersonen kommet ind gennem et vindue i badeværelset. Efterfølgende er et pengeskab på kontoret brudt op, og der blev stjålet danske kontanter, vielsesringe, en halskæde og en guldring.

På Falkevej blev indbrudstyven muligvis skræmt af alarmen, da der i weekenden var forsøg på indbrud. En rude var smadret og derigennem var en dør åbnet, men der var efterfølgende ikke tegn efter personer i huset.

På Randtofte Søvej blev der i weekenden brudt en kælderdør op, og der var efterfølgende spor efter gerningspersonen i hele huset. Der blev stjålet smykker og hævekort.

På Carl E Lentz Vej blev låsen til bryggersdøren boret ud, hvorefter hele huset blev endevendt. Der blev i forbindelse med indbruddet stjålet smykker, gavekort og kontanter.

I Solrød Kommune har tyvene heller ikke ligget på den lade side, og mellem 26. marts og 2. april har der været forsøg på indbrud i en bolig på Pansvej. Her var mærker efter en stige op til førstesalen, men det var ikke lykkedes tyven at komme ind.

Samme fremgangsmåde blev brugt på Klitvej 2. april, og her lykkedes det heller ikke indbrudstyven at komme ind i huset.

Det gjorde det på en anden adresse på Klitvej, hvor der mellem 19. marts og 5 april har været indbrud. Her var det netop ved hjælp af en stige til førstesalen, at indbrudstyven var kommet ind, og der var efterfølgende spor efter personen i hele huset, hvor alt var rodet igennem.

På Østre Grænsevej blev der under et indbrud i weekenden stjålet et ur, en ring i hvidguld og kontanter.

På Birkevej har der mellem 31. marts og 4. april været indbrud. Her er et herreur blevet stjålet.

På Solrød Strandvej har der været indbrud p et tidspunkt mellem 26. marts og 3. april, her er gerningspersonen kommet ind i lejligheden via en fællesaltan, og der var efterfølgende spor i hele boligen.